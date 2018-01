Ryder Cup 2022 | la Federgolf promuove il progetto Golf4autism

Golf - European Tour 2018 : si riparte con un doppio appuntamento. Antipasto di Ryder nell’EurAsia Cup : Dopo l’assaggio a fine 2017, l’European Tour 2018 riparte con un doppio appuntamento. Inizia un anno ricco di avvenimenti, che vedrà il suo evento clou nella Ryder Cup, in programma a settembre a Parigi, dove il team Europe proverà a riprendersi la coppa che ora appartiene agli Stati Uniti. La squadra capitanata da Thomas Bjorn avrà l’occasione di fare un Antipasto della competizione in questo weekend, quando sarà impegnata ...

Golf in piazza a Firenze : i bambini in festa per la Ryder Cup : Roma, 25 nov. (askanews) L'entusiasmo dei bambini alla scoperta di uno sport per tutti: a piazzale Michelangelo, fantastica cornice di 'Golf in piazza a Firenze', è andato in scena il quinto evento della 'Road to Rome 2022, il viaggio del Golf italiano verso la Ryder Cup ...

Verso la Ryder Cup - tappa fiorentina per il golf in piazza : Iniziativa di Federgolf con patrocinio Comune di Firenze L'articolo Verso la Ryder Cup, tappa fiorentina per il golf in piazza proviene da VanityFair.it.

Ryder Cup - Lotti : 'Evento importante per lo sport e per l'economia' : ... accompagnato dal figlio al piazzale Michelangelo, sede dell'iniziativa fiorentina - ma lo sarà anche per il turismo, per l'economia, per raccontare la storia del nostro Paese. Parte da Firenze ...

"Ryder Cup evento importante" : 'Sarà un evento importante non solo dal punto di vista sportivo - ha detto il ministro- ma lo sarà anche per il turismo e l'economia. Parte da Firenze questo percorso fino al 2022, un percorso che ...

Ryder Cup 2022 - Tolomei : 'Opportunità molto importante per l'Italia' : Giusta la filosofia del ministro dello Sport, Luca Lotti, che prova spiegare a tutti l'importanza che riveste tale evento '. Lo ha detto all'agenzia di stampa Italpress, Camilla Tolomei , direttrice ...