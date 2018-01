Rubano il pc che dà la voce a Miya | ragazza disabile L’appello dei genitori | «Aiutate la

Rubano il pc che dà voce alla figlia disabile - l’appello del papà di Miya è virale : Rubano il pc che dà voce alla figlia disabile, l’appello del papà di Miya è virale Miya Thirlby, 16enne inglese, è disabile e soffre di epilessia: l’unico modo che ha per comunicare con il mondo è un dispositivo da 5700 sterline che le è stato rubato. Il papà ha deciso di condividere su Twitter un […] L'articolo Rubano il pc che dà voce alla figlia disabile, l’appello del papà di Miya è virale sembra essere il primo su NewsGo.

Ci Rubano miliardi di sacchetti. E non ce ne accorgiamo : di Claudio Pizzarello La corruzione ci porta via ogni anno tremila miliardi di sacchetti per la frutta. L’evasione fiscale cinquemila miliardi. La mafia possiede un patrimonio tale da potersi comprare cinquantunomilanovecentocinquantamiliardi di sacchetti biodegradabili. Con il debito pubblico prodotto dai vari governi negli ultimi vent’anni, avremmo potuto permetterci centodiecimilacentocinquantamiliardi di sacchetti per metterci così tanta ...

Vandali al campo sportivo : Rubano anche il lavandino : TRENTO. Hanno forzato la porta d'accesso riservata ai disabili e così i Vandali sono riusciti ad entrare nel piccolo bar che è a servizio del campo sportivo di Mattarello. La scoperta dell'incursione- ...

Rigore Inter - nerazzurri furiosi - chiesto penalty contro la Juventus : “Rubano anche con il Var” [FOTO] : 1/22 ...

La stampa del Nord sta celebrando il funerale del Napoli - Ci Rubano anche la pizza - ma non sanno una cosa. : Napoli dà sempre qualcosa al Mondo, da millenni. La città non perde quasi mai. anche in Italia si esulta, senza mai o quasi mai nominare Napoli, per una sorta di prodigio la pizza Napoletana diventa ...

Le Iene Rubano l’auto nuova a Balotelli : lo scherzo che ha fatto ‘infuriare’ SuperMario [VIDEO] : Mario Balotelli è stato vittima di uno scherzo organizzato dalle Iene, famoso programma in onda su ‘Italia Uno’. Grazie alla complicità del fratello Enock, ‘SuperMario’ raggiunge in fretta e furia Brescia con la sua nuova macchina ma l’attaccante non sa che ad attenderlo c’è una ‘trappola’. Il fratello gli presenta un finto trafficante di diamanti, Marlon, con il quale proprio Enock avrebbe dovuto ...

Mario Balotelli/ Video - scherzo Iene : gli Rubano la macchina con la complicità del fratello Enoch : Mario Balotelli, Video scherzo Iene: gli rubano la macchina con la complicità del fratello Enoch. Le ultime notizie sull'attaccante del Nizza e sul servizio che ha realizzato il programma(Pubblicato il Sun, 03 Dec 2017 17:00:00 GMT)

Rubano nei parcheggi dei supermercati mentre i clienti sistemano i carrelli : Si appostavano (in auto) nel parcheggio del centro commerciale di Arese in attesa che una vittima caricasse la propria vettura con la...

'Via le 'mummie' dal calcio. Hanno portato 'bidoni' da ogni parte del mondo che Rubano il posto ai nostri ragazzi' : ... "Sosteniamo la giovane Italia che verrà!!!! Ritorniamo ad essere l'Italia che il mondo intero ha invidiato". Il messaggio di Cannavaro su Instagram ha raccolto più di 17mila like. Tanti i commenti: ...

I robot ci Rubano lavoro (e diritti)? Muoviamoci prima che sia tardi : Nella vicenda degli autisti di Amazon ci sono diverse tessere del mosaico della 4a rivoluzione industriale. Primo la tecnologia, la digitalizzazione ed informatizzazione del mercato, che consente di avviare nuove attività e creare nuovi posti di lavoro. Le ICT erano il cuore della 3a rivoluzione industriale, ma non hanno ancora prodotto i loro effetti e saranno uno dei motori anche della quarta rivoluzione, assieme alla robotica, ...