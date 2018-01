ROVAZZI - Nunziante e "Il Vegetale"/ Debutto al cinema per il rapper : il messaggio per i giovani : Fabio Rovazzi e Gennaro Nunziante debuttano al cinema con il film commedia Il vegetale. Per il regista barese si tratta del primo film senza Checco Zalone.(Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 18:15:00 GMT)