Romina-Loredana - chi è la donna più importante per Albano? Carrisi spiazza tutti Video : Oltre a scrivere un romanzo che parla di lei, "L'origine del mio mondo. Madre mia", qualche mese fa ha realizzato anche un bellissimo documentario che racconta la storia della vedova di Carmelo ...

Romina-Loredana - chi è la donna più importante per Albano? Carrisi spiazza tutti : In attesa di scoprire cosa dichiarerà Al Bano a "L'Intervista" di Maurizio Costanzo, il cantautore di Cellino San Marco ha fatto delle nuove dichiarazioni al periodico "Nuovo Tv". L'artista che il prossimo 31 dicembre 2018 realizzerà un mega concerto in vista del suo ritiro dalle scene, ha parlato della donna più importante della sua vita. Si tratta dell'attuale compagna Loredana Lecciso o dell'ex consorte Romina Power? Nei paragrafi successivi ...

Loredana Lecciso arrabbiata con Romina Power? Le sue parole spiazzano tutti Video : In questi giorni non si fa altro che parlare di Al Bano, Romina e Loredana [Video]. A quanto pare, non sono state delle feste facili per l'ex showgirl salentina. Per quale motivo? Secondo i rumors che circolano sul web e quanto pubblicato dalla diretta interessata, la donna avrebbe trascorso il Natale e il Capodanno lontano dal suo compagno. Carrisi e la Power erano a Maratea a festeggiare l'arrivo del 2018 e della Lecciso nessuna traccia. Ma ...

Loredana Lecciso arrabbiata con Romina Power? Le sue parole spiazzano tutti : In questi giorni non si fa altro che parlare di Al Bano, Romina e Loredana. A quanto pare, non sono state delle feste facili per l'ex showgirl salentina. Per quale motivo? Secondo i rumors che circolano sul web e quanto pubblicato dalla diretta interessata, la donna avrebbe trascorso il Natale e il Capodanno lontano dal suo compagno. Carrisi e la Power erano a Maratea a festeggiare l'arrivo del 2018 e della Lecciso nessuna traccia. Ma allora ...

