Roma | un ultras della Curva Sud scrive a Pallotta | ' Un presidente come te non lo vogliamo'

Bologna-Juve - cori fascisti e saluti Romani dagli ultras bianconeri : ecco quanto accaduto prima del match : Su via Porrettana prima del match tra Bologna e Juventus è andata in scena una vera e propria marcia fascista. Una cinquantina di ultras bianconeri hanno intonato per due minuti “me ne frego della galera, camicia nera trionferà”, con braccio teso e sfilata a ranghi compatti. Impossibile stabilire a quale gruppo ultrà appartenessero dal momento che erano vestiti di nero, senza vessilli riconoscibili, salvo qualche bandiera italiana. ...

Aggredirono turisti con maglia Lazio : 13 ultras Roma sotto accusa : Roma, 11 dic. (askanews) Lesioni aggravate. Per questa accusa la Procura della Capitale ha concluso gli accertamenti, passo che in genere prelude alla richiesta di rinvio a giudizio, nei confronti di ...

Ultras della Roma armati di bastone assaltano i tifosi del Chelsea - Video : Un vero e proprio assalto, quello che questa notte ha compiuto un gruppo di Ultras Romanisti a danno di alcuni tifosi del Chelsea che si trovavano all'interno di un pub della Capitale. Era circa la mezzanotte quando i facinorosi, armati di bastoni e con il volto coperto, hanno irrotto nel locale "Shamrock" nei pressi del Colosseo aggredendo e ferendo diversi tifosi giunti a Roma per assistere alla partita della fase a gironi della Champions ...

