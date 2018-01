Roma Raggi | Renzi mistifica costi Spelacchio

Gentiloni-Raggi - battaglia su Roma. Il premier : Comune poco efficiente : «Noi siamo il governo e non possiamo non avere uno spirito di collaborazione su Roma anche se talvolta questo aiuto è stato accolto con sospettosa riluttanza». Lo ha detto il...

Gentiloni : “A Roma scarsa efficienza - noi ci siamo” | Raggi : “Solo chiacchiere prima del voto” : Gentiloni: “A Roma scarsa efficienza, noi ci siamo” | Raggi: “Solo chiacchiere prima del voto” “Siamo in campagna elettorale, quindi ricomincia a valere il principio secondo il quale vince chi urla, offende e attacca l’avversario con buona pace dei programmi. Oggi è il turno di Gentiloni contro Raggi”, ha detto il sindaco di Roma replicando […] L'articolo Gentiloni: “A Roma scarsa ...

Paolo Gentiloni attacca Virginia Raggi : 'A Roma scarsa efficienza' : Paolo Gentiloni (Foto Ansa) Roma Il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, per una volta abbandona i toni felpati e attacca il sindaco di Roma, Virginia Raggi. 'Questa città non si governa ...

Gentiloni : "A Roma scarsa efficienza - noi ci siamo" | Raggi : "Solo chiacchiere prima del voto" : "Siamo in campagna elettorale, quindi ricomincia a valere il principio secondo il quale vince chi urla, offende e attacca l'avversario con buona pace dei programmi. Oggi è il turno di Gentiloni contro Raggi", ha detto il sindaco di Roma replicando alla frecciata del premier

Roma - scontro Palazzo Chigi-Campidoglio - Gentiloni : "Scarsa efficienza - noi ci siamo" | Raggi : "Solo chiacchiere prima delle elezioni" : "Siamo in campagna elettorale, quindi ricomincia a valere il principio secondo il quale vince chi urla, offende e attacca l'avversario con buona pace dei programmi. Oggi è il turno di Gentiloni contro Raggi", ha detto il sindaco di Roma replicando alla frecciata del premier

Gentiloni striglia Raggi : “A Roma scarsa efficienza”. E lei : “No chiacchiere - poteri” : Il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni parla in occasione dell’apertura dell’iniziativa «Una costituente per Roma»: «L’amministrazione della città non è il massimo dell’efficienza. Noi proviamo a collaborare. Da loro riluttanza». La replica della sindaca: «Per governare Roma occorrono poteri delle grandi Capitali europee, non chiacchere»

Raggi a Gentiloni : a Roma servono poteri Capitale - non chiacchere : Roma, 12 gen. (askanews) 'Siamo in campagna elettorale, quindi ricomincia a valere il principio secondo il quale 'vince' chi urla, offende e attacca l'avversario con buona pace dei programmi. Oggi è ...

CALENDA E GENTILONI VS VIRGINIA RAGGI/ Costituente per Roma - “così resterà solo il cadavere della città” : GENTILONI e CALENDA contro VIRGINIA RAGGI: Costituente per Roma, il ministro contro il sindaco, “così resterà solo il cadavere della Capitale”. Il premier, “noi lavoriamo, il M5s..”(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 18:45:00 GMT)

Roma - Gentiloni boccia la Raggi per “scarsa efficenza”. E Calenda : “Ecco perché rompo le scatole alla Sindaca” : Roberto Giachetti, deputato dem e vicepresidente della Camera, nonché sfidante di Virginia Raggi alle scorse elezioni comunali a Roma, manifesta tutto il proprio rammarico per l’assenza del primo cittadino alla ‘Costituente per Roma‘ al Tempio di Adriano, nel cuore della Città eterna, leggendo la mail recapitatagli dal cerimoniere del Campidoglio per giustificare l’assenza del Sindaco. All’evento è intervenuto anche ...

'Costituente per Roma' - Gentiloni attacca la Raggi : 'Scarsa efficienza. Il governo collabora - ma il Comune è riluttante' : All'iniziativa organizzata da Giachetti era presente anche il ministro Calenda che denuncia: 'segnali poco incoRaggianti. Passa il cadavere della capitale molto prima di quello di chi la sta gestendo'

Papa riceve governatore Zingaretti e sindaca Roma Raggi : Papa Francesco, in due udienze separate, ha ricevuto stamane a Palazzo apostolico gli amministratori di Roma e del Lazio per il tradizionale incontro di inizio d'anno: il primo ad essere ricevuto è ...

Gentiloni bacchetta Raggi : "Scarsa efficienza a Roma" : "Roma non è una città che si può governare semplicemente cercando di gestire la sequela di emergenze che si presentano giorno per giorno". E' quanto ha detto Paolo Gentiloni al lancio della ...

Raggi : a Roma continuano controlli su lavori manutenzione strade : Roma, 12 gen. (askanews) 'controlli e verifiche sui lavori di manutenzione delle strade realizzati da Roma Capitale e dai Municipi. Vengono condotti periodicamente per testare la qualità degli ...

Gentiloni striglia Raggi : «A Roma scarsa efficienza - riluttanti a collaborare» Video : Il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni parla in occasione dell’apertura dell’iniziativa «Una costituente per Roma»: «L’amministrazione della città non è il massimo dell’efficienza»