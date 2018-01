Roma | Marra torna libero | il tribunale del Riesame revoca obbligo di firma e di dimora

Roma - Raffaele Marra torna libero. Riesame fa cadere obbligo di firma e divieto di espatrio : torna libero Raffaele Marra, ex vice capo di Gabinetto del Comune di Roma, rinviato a giudizio nei giorni scorsi per la vicenda delle nomine in Campidoglio e già imputato per corruzione in un processo assieme all’imprenditore Sergio Scarpellini. Lo ha deciso il tribunale del Riesame accogliendo una istanza presentata dai suoi difensori, gli avvocati Francesco Scacchi e Fabrizio Merluzzi. I giudici hanno fatto cadere le misure cautelari ...

Roma : Riesame - torna libero Raffaele Marra : Revocate all'ex braccio destro della sindaca Raggi le ultime due misure cautelari pendenti, l'obbligo di firma giornaliero e il divieto di espatrio

Raffale Marra – ex dirigente del comune di Roma – è stato rinviato a giudizio - il processo inizierà il 20 aprile : L’ex dirigente del comune di Roma Raffaele Marra è stato rinviato a giudizio con l’accusa di falso. Il suo processo inizierà il prossimo 20 aprile. Marra, ex capo del personale, è accusato di aver favorito il fratello per fargli ottenere The post Raffale Marra – ex dirigente del comune di Roma – è stato rinviato a giudizio, il processo inizierà il 20 aprile appeared first on Il Post.

Roma - Marra rinviato a giudizio per abuso d’ufficio. Il comune non si costituisce parte civile : Sarà processato per abuso d’ufficio davanti all’ottava sezione del tribunale di Roma. Arriva il rinvio a giudizio per Raffaele Marra, l’ex braccio destro della sindaca di Roma, Virginia Raggi. Il funzionario comunale è finito alla sbarra per la vicenda della promozione del fratello Renato da vice comandante della polizia municipale a capo del Dipartimento turismo. All’epoca Raffaele Marra era a capo del personale del ...

