Roma | Alisson | ' Adesso sto bene qui | a giugno ne riparliamo'

La Roma blinda Alisson : Psg e Liverpool? Ripassare in estate! : Non c'è più sordo di chi non vuol sentire. E per fortuna che il proverbio alla Roma l'hanno imparato per bene, perché solo a dar retta ai rumori di fondo intorno ad Alisson ci sarebbe da ballare come ...

Mercato Roma - anche il Real Madrid tra le pretendenti di Alisson : Su di lui, secondo Sky Sport, non solo PSG e Liverpool . anche il Real Madrid sarebbe interessato e avrebbe preso informazioni per giugno . Ciò che sembra sicuro, al momento, è la sua permanenza in ...

Calciomercato Roma - il Psg pensa ad Alisson : le intenzioni del club giallorosso : Calciomercato Roma – Le ultime prestazioni della Roma non sono state incoraggianti, in particolar modo delusione per la sconfitta casalinga contro l’Atalanta. Positiva invece la stagione del portiere Alisson che ha attirato le attenzioni dei grandi club, in particolar modo secondo quanto riporta Sky Sport sondaggio recente del Psg, il club francese alla ricerca di un nuovo estremo difensore ed avrebbe puntato il giallorosso. La Roma ...

Roma - Pellegrini intriga. E occhio ad Alisson : su di lui Psg e Liverpool : La parola d'ordine è una: equilibrio. Nei giudizi e, soprattutto, nel bilancio. Sarà questo uno dei temi (col main sponsor) che da oggi Gandini, Baldissoni, Fienga e Danovaro - il d.s. Monchi arriverà ...

La Roma rischia di perdere Alisson : Piove sul bagnato a Roma. La squadra sta attraversando il momento peggiore dell'era Di Francesco, e attorno ad essa si moltiplicano le voci di mercato di alcuni giocatori chiave come Kevin Strootman e ...

Serie A Alisson : "Voglio vincere con la Roma" : ROMA - "Io sono ambizioso, nel 2018 desidero vincere con la Roma " . Alisson ha le idee chiare e nonostante il momento no della squadra giallorossa - eliminata in Coppa Italia e attardata in ...