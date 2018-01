Roberta Ragusa | 6 anni da scomparsa | mai trovato il corpo

Roberta Ragusa - il giallo senza fine : a 6 anni dalla scomparsa mai trovato il corpo : La donna svanì nel nulla la notte tra il 12 e il 13 gennaio 2012 dopo un litigio con il marito poi condannato a 20 anni. A marzo il processo d'appello

Caso Roberta Ragusa - il marito : sarò assolto in appello Video : In attesa del processo d'appello per la scomparsa della moglie #Roberta Ragusa, l'imputato Antonio Logli vince una causa di lavoro contro il comune, prende il nuovo posto come dipendente comunale a San Giuliano Terme e si concede alle telecamere Mediaset di Pomeriggio Cinque, il programma condotto da Barbara D'Urso su Canale 5. Sono tornato a lavorare - ha detto l'uomo condannato a venti anni di carcere per l'omicidio volontario e l'occultamente ...

Roberta Ragusa - il marito : “La mia vita non è più vita” : Roberta Ragusa, il marito: “La mia vita non è più vita” Antonio Logli parla dopo la condanna a vent’anni. Continua a leggere L'articolo Roberta Ragusa, il marito: “La mia vita non è più vita” sembra essere il primo su NewsGo.

Antonio Logli/ Il marito di Roberta Ragusa per la prima volta ai giornalisti : “Verrò assolto” (Pomeriggio 5) : Antonio Logli, il marito di Roberta Ragusa accusato e condannato a 20 anni in primo grado per il suo delitto, ha rotto il silenzio ed ha parlato per la prima volta con la stampa.(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 17:19:00 GMT)

Caso Roberta Ragusa - il marito Antonio Logli a lavoro nella polizia municipale Video : Continua a far parlare di sé il marito di #Roberta Ragusa, la donna scomparsa dalla sua casa di Gello, in provincia di #Pisa, nella notte fra il 12 e il 13 gennaio del 2012, e mai più ritrovata. Antonio Logli, unico imputato e condannato a 20 anni di carcere col rito abbreviato per omicidio volontario e occultamento del cadavere, due giorni fa è ritornato a lavoro al comune di San Giuliano Terme. A lavoro in un ufficio tecnico del comune del ...

Antonio Logli è rientrato al lavoro in Comune. È stato condannato in primo grado per l'omicidio della moglie Roberta Ragusa : Antonio Logli, condannato in primo grado a 20 anni di carcere per l'omicidio della moglie Roberta Ragusa, è tornato al suo posto di lavoro nel municipio di San Giuliano Terme, comune alle porte di Pisa.Logli si è sottoposto alle visite mediche di rito, poi in mattinata, poco prima delle 8, si è presentato al lavoro in municipio dove svolgerà compiti da impiegato amministrativo. Prima della vicenda giudiziaria che lo ...

Omicidio Roberta Ragusa - Logli torna a lavorare in Comune : Antonio Logli torna a lavorare al Comune di San Giuliano Terme. L'uomo, condannato in primo grado a 20 anni di carcere per...

Roberta Ragusa/ Antonio Logli verrà assunto dal Comune di San Giuliano : bufera sul sindaco (Pomeriggio 5) : Roberta Ragusa e Antonio Logli, le ultime notizie a Pomeriggio 5. L'uomo, condannato in primo grado, verrà assunto dal Comune di San Giuliano: bufera sul sindaco.(Pubblicato il Wed, 13 Dec 2017 17:28:00 GMT)

ANTONIO LOGLI : ACCADE A 5 ANNI DALLA SCOMPARSA DELLA MOGLIE Roberta RAGUSA : LOGLI è stato accusato e condannato a 20 ANNI di reclusione per l'omicidio DELLA donna, ma stavolta il suo nome è balzato agli onori di cronaca per una vicenda totalmente diversa. L'elettricista ...

Roberta Ragusa : Antonio Logli assunto dal Comune - un posto nei Vigili urbani : ROMA Torna a far parlare di sé Antonio Logli, il marito di Roberta Ragusa, la donna scomparsa nel 2012 dalla provincia di Pisa. Questa volta Antonio Logli torna sulla pagine dei giornali per una ...