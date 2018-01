Rivolta degli ambasciatori africani Paesi di m? Trump si scusi

Ex Tabella H - Rivolta degli enti : "Le proteste degli enti - spiega l'assessore all'Economia Gaetano Armao - sono comprensibili, ma noi purtroppo non avevamo scelta. Quei contributi sono il frutto dell'iter compiuto dalle commissioni ...

La Rivolta degli anziani - reagiscono ai truffatori e diventano star della tv : Maria Meneghetti è diventata una star a 90 anni. Da quando va in tivù a raccontare come ha messo fuori gioco una truffatrice tenendola al telefono e chiamando contemporaneamente con un altro apparecchio la polizia, per strada la riconoscono tutti. Lei non fa la diva, ma raccontando quel che le è successo agli altri si sente utile e alla sua età non è poco. Nel frattempo è stata adottata dalla squadra dell'Ufficio prevenzione generale della ...