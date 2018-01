Rigopiano – Voci dal Gelo | il film documentario su NOVE

Rigopiano - voci dal gelo. Lunedì in esclusiva sul Nove il documentario che racconta la tragedia : Rigopiano, voci da gelo andrà in onda Lunedì 15 gennaio alle 21:25 in esclusiva sul Nove, a pochi giorni dall’anniversario della tragedia. Il film documentario di Marco Visalberghi (produttore del pluripremiato Sacro GRA di Gianfranco Rosi), prodotto da DocLab per Discovery Italia, è l’esclusivo racconto, minuto per minuto, della tragedia attraverso le voci di chi l’ha vissuta in prima persona. Asciutto ed emozionante al tempo stesso lo speciale ...