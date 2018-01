Renzi | Sfidiamo l' incompetenza del M5S E attacca il centrodestra

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di sabato 13 gennaio 2018) Arrivato al Lingotto di Torino per aprire la campagna elettorale del Pd, Matteoinizia con un suo vecchio pallino: "Come ha detto Obama il problema è che i cittadini non fidano più o si fidano più degli amici di Facebook che dei soggetti istituzionali. Nel tempo dei social, nel sapere orizzontale il problema che nessuno crede più a niente. E quarzo chiama tutti i sindaci e i consiglieri a una responsabilità maggiore. Voi amministratori siete in prima linea - prosegue - non solo perché, legittimamente, qualcuno di voi spera di essere candidato, ma perché nella capacità di radicamento del Pd abbiamo un'arma straordinaria. Se mi sento parte di una squadra ed esco a raccontare le cose di persona, le cose cambiano. Non si può lasciare tutto alla televisione". 'L'è il nostro avversario da battere alla prossime elezioni politiche del ...