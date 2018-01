Renzi | sfida è tra noi e M5s | nostro avversario è l' incompetenza

Renzi al Lingotto : "Sfida è tra noi e 5 Stelle" : "La sfida non è tra noi e il centrodestra, ma tra noi e i 5 Stelle". Così Matteo Renzi al Lingotto di Torino. "Lo dico ai moderati che hanno paura dei 5 Stelle - ha aggiunto - l'alternativa non è il ...

Renzi vuole sfilare i moderati a Berlusconi : "La sfida è tra noi e M5S" : Un appello ai moderati che suona quasi come un corteggiamento. A farlo è il segretario Pd Matteo Renzi, che da Torino, dove è in corso l'assemblea degli amministratori locali del Pd, si è rivolto all'elettorato moderato con un messaggio perentorio: alle elezioni di marzo la sfida è tra Pd e M5S, chi non vuole i 5 Stelle al governo non può che votare dem."Se guardate i giornali gli editorialisti hanno già ...

Renzi al Lingotto : «La nostra sfida è contro l’incompetenza dei 5Stelle» Diretta : Il segretario del Pd parla all’assemblea degli amministratori locali: «La vera sfida non è tra noi e il centrodestra ma è con i pentastellati, la loro incompetenza è la nostra sfida»

Silvio Berlusconi stravince la sfida con Matteo Renzi e Luigi Di Maio : il verdetto dello share a Porta a porta da Vespa : Le elezioni le vince Silvio Berlusconi . Almeno in tv: questo è il verdetto di porta a porta , dopo le tre superospitate di Bruno Vespa : martedì il candidato grillino Luigi Di Maio , mercoledì il ...

Renzi : “Sfida tv con Berlusconi e Di Maio? Ci vengo anche a piedi. Il primo accetta - il secondo trova una scusa” : Ospite di Otto e Mezzo (La7), il segretario del Pd, Matteo Renzi, si dichiara pronto a un confronto televisivo con il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, e il candidato M5s alla presidenza del Consiglio, Luigi Di Maio. E sottolinea: “Io ci vengo anche a piedi. Portiamo tutti le nostre tabelle e ciascuno fa vedere dove sono le coperture finanziarie delle proprie proposte. secondo me, Berlusconi verrà. Di Maio troverà qualche ...

Canone Rai - abolizione : cosa c'è dietro la sfida di Renzi : Ma la mossa di Renzi ha anche l'obiettivo di rioccupare il centro della scena politica, di imporre la propria agenda, di mandare in archivio lo spirito del Nazareno e soprattutto di far capire a ...

Renzi vuole abolire il canone Rai Ira Calenda : "Una presa in giro" Così il Pd vuole sfidare Berlusconi : Matteo Renzi si prepara a lanciare in campagna elettorale l'idea di cancellare il canone Rai. Ma Calenda non ci sta: "Spero non sia davvero una proposta del Pd, sarebbe una presa in giro" Segui su affaritaliani.it

LoRenzin - sfida tra moderati e estremismi : ROMA, 19 DIC - Sarà sfida M5s-centrodestra? "Non la penso così, perchè questo è un sistema maggioritario finto, noi siamo il sistema proporzionale mascherato. Quando voti una forza politica, voti una forza che comporrà il futuro Governo. Devi quindi stare molto attento a quello che scegli perche' non esiste il voto utile, esistono molti voti inutili. La sfida sarà tra estremisti ...

Orlando esclude la scissione - ma sfida Renzi : "Noi abbiamo credibilità come leader Pd - altri l'hanno persa" : "A chi pensa che noi vogliamo andare fuori il Pd diciamo che non abbiamo nessuna intenzione di andarcene". Così Andrea Orlando aprendo l'assemblea di Dems smentisce le voci di una ulteriore scissione nel Pd e lancia la sfida a Renzi sulla leadership nel partito: "Non ce ne andiamo perché riteniamo di essere quelli che politicamente, non come organigramma, siamo in grado di guidare il Pd: abbiamo la credibilità per farlo ...

Alle prossime elezioni la sfida sarà tra Pd e M5s (Renzi) : Roma, 14 dic. (askanews) Oggi 'il Pd è paradossalmente più forte e credibile: la rottura con la sinistra radicale ha amareggiato molti militanti storici, ma ha il pregio di fare chiarezza. E ...

CAOS A SINISTRA/ Prima Renzi - ora Grasso : ecco la nuova sfida di D'Alema : A dieci giorni dalla discesa in campo di Grasso, Liberi e Uguali non sfonda e nei sondaggi, con appena il 5,2 per cento. E si palesano i primi problemi. E un rischio. DANIELE MARCHETTI(Pubblicato il Wed, 13 Dec 2017 06:01:00 GMT)SCENARIO/ La rivoluzione di velluto e i silenzi di Mattarella preparano il Governo del Presidente, di G. Da RoldSCENARIO/ Così Repubblica e Corriere abbandonano Renzi per M5s, di U. Finetti

Salvini sfida Renzi : 'Mi candido dove c'è lui'. E Grasso apre al Pd : Al sit-in contro lo Ius Soli il leader della Lega annuncia il programma: 'Gli italiani non sono quelli che hanno la pelle bianca ma anche gli immigrati regolari'. Il presidente del Senato ribadisce l'...

Salvini vuole far piangere la Fornero e sfidare Renzi a Firenze. Il comizio in 6 tweet : "Se il centrodestra vince sarà un'avventura che durerà almeno dieci anni, non qualche mese. Berlusconi sarà parte di questa splendida avventura". Così Matteo Salvini ha risposto alle domande dei giornalisti, a margine della manifestazione indetta dalla Lega contro lo Ius Soli che si è tenuta questa mattina a Roma. Alcune migliaia di persone hanno accompagnato Salvini, dove ha tenuto un ...

