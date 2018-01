Renzi | per voto giochiamo all' attacco | portiamo a Chigi uno del Pd

Renzi al Lingotto : «Gioco di squadra per portare uno del Pd a Palazzo Chigi» : Il segretario del Pd parla all’assemblea degli amministratori locali: «La vera sfida non è tra noi e il centrodestra ma è con i pentastellati, la loro incompetenza è la nostra sfida»

Renzi al Lingotto : «Gioco di squadre per portare uno del Pd a Palazzo Chigi» Diretta : Il segretario del Pd parla all’assemblea degli amministratori locali: «La vera sfida non è tra noi e il centrodestra ma è con i pentastellati, la loro incompetenza è la nostra sfida»

Flat tax - Renzi : ingiusto Berlusconi paghi quanto operaio Ilva : Torino, 13 gen. (askanews) La Flat tax proposta dal centrodestra 'non solo è contro la progressività del fisco, prevista dalla Costituzione, ma ha un problema altrettanto grave, quello delle coperture'...

Renzi : per vincere elezioni amministratori pd in prima linea : Torino, 13 gen. (askanews) Per vincere le elezioni bisogna coltivare la 'rete territoriale' degli amministratori del pd e 'crederci', perché 'consiglieri e assessori hanno una marcia in più, sono in ...

Beatrice LoRenzin : "Asili nido gratis per tutti" : "È una proposta mantenibile". Così il ministro della Salute Beatrice Lorenzin, leader di Civica Popolare, ha definito in un colloquio con Il Foglio la proposta - rilanciata dallo...

Consip : chiesta la proroga delle indagini per Lotti - Tiziano Renzi e Del Sette : Consip: chiesta la proroga delle indagini per Lotti, Tiziano Renzi e Del Sette Consip: chiesta la proroga delle indagini per Lotti, Tiziano Renzi e Del Sette Continua a leggere L'articolo Consip: chiesta la proroga delle indagini per Lotti, Tiziano Renzi e Del Sette sembra essere il primo su NewsGo.

