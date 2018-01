Renzi | ' Nostro avversario è l' incompetenza del M5S Possiamo vincere'

Renzi : sfida è tra noi e M5s - nostro avversario è l'incompetenza : Torino, 12 gen. (askanews) 'La legge elettorale per due terzi non premia le coalizioni ma il primo partito. I commentatori parlano di sondaggi senza aver letto come funziona le legge elettorale. La ...

Elezioni 2018 - Renzi 'Nostro avversario l incompetenza'. 'Non è spelacchio il problema - ma la capacità di chi amministra' : ROMA - 'Croce diceva che la politica onesta è quella capace e che l'incompetenza è sempre incompetenza anche se ci si pettina bene e si va bene in t: l'incompetenza è il nostro avversario alle prossime Elezioni politiche. Ci ...

Renzi contro il M5S : "Nostro avversario è l'incompetenza - possiamo vincere" : Al Lingotto di Torino la seconda giornata di lavori dell'assemblea nazionale degli amministratori locali Pd,

Polistena - Tripodi : 'l'esclusione del nostro Comune dal bando regionale per la raccolta diffeRenziata è un atto di arroganza. Ricorreremo al ... : L'unica vera motivazione dell'esclusione è dunque politica, un atto di inaudita arroganza che suona come una punizione nei confronti della comunità di Polistena, i cui amministratori tutelano davvero ...

Visco in commissione banche : 'Renzi mi chiese dell'Etruria - Boschi no'. L'ex premier : 'Fugati i dubbi sul nostro operato' : ...di non voler trattare atti su Etruria ha spiegato Visco riferendo i contenuti dell'incontro e di non aver nulla da recriminare per la sanzione ma ha espresso preoccupazione per l'economia della ...

Parte la produzione in Italia del nuovo Suv Lamborghini : grazie a Renzi e Pd - grande vittoria del nostro Paese : L'avvio della produzione in Italia del nuovo SuperSUV Lamborghini rappresenta una grande vittoria per il nostro Paese, per il nostro sistema produttivo e per i lavoratori, una vittoria arrivata grazie all'impegno di Matteo Renzi premier, del Pd e che vede ora il coronamento finale grazie al governo Gentiloni.La celebrazione di questo importante passaggio industriale avverrà lunedì 4 dicembre quando, a Sant'Agata Bolognese (Bo), ...

Psicodramma alfaniani - con il Pd o da soli? Intesa rinviata per trattare : “Ma Renzi non sarà nostro candidato premier” : Da soli, rischiando di scomparire, o alleati con il Pd? Ormai per Alternativa popolare di Angelino Alfano è quasi uno Psicodramma, in vista delle elezioni politiche. Perché se la trattativa coi dem è più vicina alla conclusione, nella Direzione che doveva decidere sulle alleanze, alla fine ogni scelta viene rinviata, dopo un vertice durato oltre sette ore. L’unica certezza? “Niente alleanze con il centrodestra“, viene ribadito ...

Andare da soli o allearsi con il Pd? Un'istruttoria per decidere. Alfano : 'Se alleati - Renzi non sarà il nostro candidato premier' (di B. ... : Alla fine di oltre otto ore di riunione, il compromesso che fa sembrare tutti vincitori, o almeno non sconfitti, passa attraverso "Un'istruttoria" per approfondire ulteriormente le due ipotesi in ...

Renzi un'ora a colloquio con Macron all'Eliseo. Sandro Gozi : "Il leader di En Marche nostro riferimento politico in Ue" : Il tennis forse è l'ultima delle passioni che hanno scoperto di avere in comune: oggi, nel colloquio di un'ora all'Eliseo, Matteo Renzi ed Emmanuel Macron ne hanno parlato a lungo. Il primo ha raccontato di aver "ripreso a giocare a tennis al mattino" e che deve "lavorare sul rovescio", il suo vero cruccio del momento. "Ma davvero? Vecchia passione anche per me, la devo riprendere...", gli ha detto il presidente francese.Ma la lista delle ...