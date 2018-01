Renzi | ' L' avversario del Pd è l' incompetenza del M5S'

Elezioni 2018 - Renzi 'Nostro avversario l incompetenza'. 'Non è spelacchio il problema - ma la capacità di chi amministra' : ROMA - 'Croce diceva che la politica onesta è quella capace e che l'incompetenza è sempre incompetenza anche se ci si pettina bene e si va bene in t: l'incompetenza è il nostro avversario alle prossime Elezioni politiche. Ci ...

"Renzi non è un avversario temibile. Di Maio è mosso da invidia" : "Sarò comunque in campo". La premessa che Berlusconi continua a ripetere è il segnale che il Cavaliere da tempo si muove anche nella prospettiva che possa non essere candidabile. Ma è chiaro che la battaglia che si giocherà domani alla Corte di Strasburgo sul ricorso riguardante la legge Severino è attesa in tutto il centrodestra e non solo. "Spero che la sentenza arrivi prima ...

