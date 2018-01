Renzi | gioco squadra | uno del Pd a Chigi

Renzi al Lingotto : «Gioco di squadra per portare uno del Pd a Palazzo Chigi» Video : Il segretario del Pd parla all’assemblea degli amministratori locali: «La vera sfida non è tra noi e il centrodestra ma è con i pentastellati, la loro incompetenza è la nostra sfida»

Renzi al Lingotto : «Gioco di squadra per portare uno del Pd a Palazzo Chigi» : Il segretario del Pd parla all’assemblea degli amministratori locali: «La vera sfida non è tra noi e il centrodestra ma è con i pentastellati, la loro incompetenza è la nostra sfida»

Arbitro Orsato/ Video - Var gol annullato a FloRenzi e Dzeko per fuorigioco : la reazione di Pellegrini : Arbitro Orsato: il direttore di gara di Roma-Sassuolo finisce nel mirino dei tifosi giallorossi per aver annullato il gol di Florenzi. Decisivo il blocco di Under in fuorigioco(Pubblicato il Sat, 30 Dec 2017 18:22:00 GMT)

Elezioni - Berlusconi : no a duello con Renzi - Pd ormai fuori gioco : Roma, 1 dic. (askanews) Se fosse candidadibile accetterebbe la sfida diretta in un collegio con Renzi? 'A me non piacciono i duelli, non temo le sfide naturalmente, ma intendo la politica come una gara dove si cerca di arrivare primi. Quindi dico di no, poi in queste Elezioni la sinistra ormai è fuori gioco'. …

Renzi : “Scalfari su Berlusconi e Di Maio? È gioco della torre - non politica”. E fa un appello a M5s e Lega su fake news : “Scalfari sceglie Berlusconi tra quest’ultimo e Di Maio? Ho stima per lui, ma quello è il gioco della torre, non è la politica. Sulla scheda non c’è ‘Berlusconi contro Di Maio’. Spero , credo e mi auguro che Scalfari voti Pd“. Sono le parole pronunciate a Otto e Mezzo (La7) dal segretario del Pd, Matteo Renzi, che aggiunge: “Mi sento di poter dire che la coalizione che metteremo in campo sarà quella che ...

Intervista a LoRenzini - giocò nel Livorno e nel Pisa. 'Questo derby uno dei più belli del mondo' : Il derby si avvicina (domenica 26 novembre c'è Pisa-Livorno) e QuiLivorno.it è riuscito a scovare uno dei (pochi) calciatori ad aver vestito sia la maglia

Freccero : “Di Maio dice no a confronto tv con Renzi? Scelta geniale e dadaista - come fare i baffi alla Gioconda” : “Di Maio e il no al confronto tv con Renzi? E’ stata una Scelta un po’ inaspettata e anche un po’ geniale“. Sono le parole dell’ex direttore di Rai Due, Carlo Freccero, che, nel corso di Otto e Mezzo (La7), spiega: “Renzi finora è stato il leader assoluto che ha dominato la scena politica. E’ uscito da queste elezioni molto male e di conseguenza negargli un faccia a faccia perché non è più leader è ...