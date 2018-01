Renzi contro il M5S | Nostro avversario è l' incompetenza | possiamo vincere

Renzi al Lingotto : «La nostra sfida è contro l’incompetenza dei 5Stelle» Diretta : Il segretario del Pd parla all’assemblea degli amministratori locali: «La vera sfida non è tra noi e il centrodestra ma è con i pentastellati, la loro incompetenza è la nostra sfida»

Renzi fa ingelosire i socialisti spagnoli : martedì a Roma incontro con il leader di Ciudadanos : Ricordate la 'foto delle camicie bianche'? Matteo Renzi, il socialista spagnolo Pedro Sanchez e il francese Manuel Valls insieme, sorridenti sul palco della Festa dell'Unità di Bologna nel 2014? Ecco, scordatevela. Perché martedì prossimo a Roma Matteo Renzi riceve addirittura Albert Rivera, il leader di Ciudadanos, la nuova formazione politica spagnola, a destra rispetto a Podemos, nata dal centrodestra ma di ambizioni ...

POPOLARI - TELEFONATA DE BENEDETTI-Renzi/ Di Battista contro l'ex Premier : "Ennesimo scandalo bancario" : Banche POPOLARI, “aiutino” di Renzi a De Benedetti? Chiesta archiviazione caso: ex Premier, “tutto lecito”. Berlusconi invece attacca con ironia: “Se fosse successo a me...”(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 23:13:00 GMT)

Di Maio : 'Via i finanziamenti all'editoria'. Su De Benedetti stoccata contro Renzi : Il candidato premier M5s rilancia la polemica sul dl Popolari: Ha disonorato l'istituzione che lui rappresentava quando era a capo del governo, favorendo uno speculatore in modo da fargli guadagnare ...

Australian Open - Fognini contro Zeballos e LoRenzi con Dzumhur. Nel femminile Schiavone affronta la Ostapenko - Giorgi contro una qualificata : Senza ombra di dubbio l'esordio più complicato è quello che il sorteggio ha riservato a Thomas Fabbiano, numero 73 Atp, che è stato abbinato al tedesco Alexander Zverev, numero 4 del mondo e del ...

LoRenzin a Salvini : lItalia va vaccinata contro gli incompetenti : "L'Italia va vaccinata dagli incompetenti". E' la risposta del ministro della Salute Beatrice Lorenzin al tweet di Matteo Salvini in cui ha annunciato che con la Lega al governo sarà tolto l'obbligo ...

Elezioni - Beatrice LoRenzin presenta simbolo : 'Noi vaccino contro incapacità e politica alla Cetto Laqualunque' : Un fiore 'petaloso, una peonia disegnata da un bimbo che me l'ha regalata, che non è una margherita, giallo come il sole per dare il senso della rinascita che si basa su crescita, speranza e futuro' e ...

Elezioni - Renzi contro Liberi e Uguali : “Chi vota sinistra radicale fa vincere la Lega” : La proposta di tagliare le tasse universitarie di Pietro Grasso? “È un favore ai ricchi e ai fuori corso”. I voti a Liberi e Uguali? “Portano la destra al governo”. Un’ipotetica alleanza con la lista guidata dal presidente del Senato dopo le Elezioni? “Non vedo alleanza con nessuno”. È un intervento tutto contro gli ex compagni di partito quello che Matteo Renzi fa a Otto e Mezzo. Ospite di Lilli Gruber, ...

Pd - Renzi : "Boschi ricandidata in più posti come gli altri ministri". Scontro con Grasso su tasse universitarie : "Il sottosegretario Boschi si candiderà in più di un posto, come tutti gli altri". A dirlo il segretario del Partito Democratico Matteo Renzi a 'Otto e mezzo". Il leader dem chiarisce così la ...

Renzi rilancia : 'Salario minimo a 9-10 euro l'ora'. Nuovo scontro con LeU : Il segretario del Pd insiste sul 'Jobs act', e sul futuro premier chiarisce: 'Basta che a P. Chigi vada un dem'. Grasso propone l'abolizione delle tasse universitarie. Calenda: 'Proposta alla Trump'"/>...

Partecipato incontro a Modica Alta sulla diffeRenziata : Differenziare i rifiuti converrà a tutti e presto diventerà un'abitudine. Lo ha evidenziato il Sindaco nel corso di un incontro con i cittadini

Lo scontro sulla Rai si infiamma - Calenda torna alla carica : 'Dai Renziani soliti squallidi attacchi' : 'Lo fanno ogni volta che devio dalla linea ufficiale o esprimo pensiero autonomo' aggiunge il ministro dello Sviluppo in polemica col Pd sul canone per la tv pubblica. 'Una caduta di stile' replica ...

