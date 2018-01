Renzi | centrodestra alleanza dello spread

Centrodestra stacca Pd e M5S. E Renzi sprofonda nei sondaggi : A meno di due mesi dalle elezioni politiche i sondaggi si fanno sempre più precisi. E il quadro elaborato dalla Supermedia di YouTrend per l'agenzia Agi spiega molto bene cosa potrebbe uscire dalle urne la notte del 4 marzo. Il Centrodestra si conferma la prima area politica del Paese con un nuovo balzo in avanti nelle preferenze degli elettori italiani. "Chi pensava che le tendenze emerse negli ultimi mesi del 2017 si potessero ...

Renzi : "Lultimo governo di Centrodestra ha avuto esiti devastanti" : "L'ultima volta che Berlusconi e la Lega hanno governato insieme, fino al 2011, i risultati sono stati devastanti sia per lo spread che per gli occupati che per il Pil ". Lo scrive il segretario del ...

Carlo Calenda : "Centrodestra e M5S pericolosi per l'Italia - spero Renzi premier" : Se dopo le elezioni "non avremo una politica economica seria e un governo in grado di esercitarla andremo incontro a seri problemi" perché l'emergenza economica non è stata del tutto superata, per cui "bisogna fare pochissimo trionfalismo e stare con i piedi per terra". Ad affermarlo è il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, a Circo Massimo su Radio Capital.Due proposte su tre (quelle del centrodestra e del ...

Matteo Renzi - tracollo completo. Becchi : chi votava Pd ora vota centrodestra : Quando la nave affonda, l'equipaggio è l'ultimo a mettersi in salvo. Così, salvo eccezioni, succede in mare, non però in politica, per quei partiti che vedono evaporare il loro consenso. È il caso del Pd, che sta quasi per partito defunto: negli ultimi tre anni e mezzo ha visto vaporizzare una consistente parte del suo ...

Renzi : "Centrodestra ipocrita - noi seri" : 12.33 Il segretario del Pd accusa il centrodestra di "ipocrisia":alla fine della "rissa verbale", si presenterà "unito". "Litigheranno", ma "il giorno delle elezioni fingeranno di stare insieme per racimolare qualche seggio in più". Su questo, prosegue, il Pd è "più forte e credibile".La rottura con la sinistra radicale ha "pregio di fare chiarezza". "La sfida per il primo posto sarà un testa a testa tra il Pd e il Movimento cinque stelle: ...

Ap - si riunisce la segreteria ristretta : Lupi verso la quarta gamba del centrodestra - LoRenzin guarda al Pd : Consultazioni centriste in vista di lunedì 11 dicembre. Quel giorno infatti ci sarà la Direzione nazionale di Alternativa popolare. Rispetto all'ultimo incontro la novità è che Angelino Alfano ha ...