Renzi attacca M5s | ' Avversario Pd è incompetenza | possiamo vincere'

Renzi attacca Grasso sull'abolizione delle tasse universitarie : "È un favore ai ricchi. Ogni voto alla sinistra radicale va a Salvini" : "E' un favore ai ricchi e ai fuori-corso. Una norma scritta da Grasso ma pensata per Di Maio". Lo ha detto il leader dem, Matteo Renzi, a "Otto e mezzo" su La7, commentando la proposta di LeU sull'abolizione delle tasse universitarie. "Ogni voto che oggi viene dato alla sinistra radicale, fa scattare il seggio a Salvini, non alla Boldrini", ha poi aggiunto Renzi. "Se qualcuno pensa che pur di far perdere Renzi si può far vincere Salvini, ...

Grasso attacca Renzi : Noi seri - da lui favole : "Da noi cose serie, non favole come Renzi sul canone". Pietro Grasso apre così il suo intervento all'Assemblea di Liberi e Uguali all'Ergife di Roma. Il presdiente del Senato dopo l'addio polemico al Pd e dopo aver fondato Liberi e Uguali, mette nel mirino ancora l'ex premier e segretario dem: "Faremo proposte serie e concrete, a differenza delle irrealizzabili favole che raccontano gli altri ...

Canone Rai - Fico attacca il PD. Di Battista : 'Renzi bugiardo' : Se messo nelle condizioni giuste di operare in piena indipendenza dalla politica, il servizio pubblico può ancora svolgere una funzione rilevante in una democrazia per fornire un'informazione ...

Elezioni - Renzi attacca 'l innaturale alleanza popolari-populisti'. Orlando chiede scelte condivise : La collocazione politica è il centrosinistra e la continuità con il governo Gentiloni: 'La lista si pone perciò a sostegno dell'area politica che ha supportato fino in fondo i governi di questa ...

COMMISSIONE BANCHE & ETRURIA/ Renzi ringrazia Visco : fugati dubbi su Boschi e ministri. Ma Di Maio attacca : ETRURIA & COMMISSIONE BANCHE: oggi la deposizione di Ignazio Visco, "mai chiamato Zonin su Veneto Banca, mai fatto pressioni per favorire Popolare Vicenza. E Bankitalia sulla crisi..."(Pubblicato il Tue, 19 Dec 2017 16:48:00 GMT)

Ora Renzi fa finta di non capire : Visco lo attacca - lui lo ringrazia : ...fatto in maniera impropria tanto che il numero uno di via Nazionale si sarebbe rifugiato nel segreto d'ufficio spiegandogli che di certi temi avrebbe parlato solo con il ministro dell'Economia Pier ...

Dopo i pasticci di Di Maio sulle pensioni - Renzi attacca e M5S chiarisce : Contestato dai tecnici, non poteva non sollevare anche un caso politico l'annuncio di Luigi Di Maio di voler intervenire sulle pensioni d'oro ricavando 12 miliardi di euro. I conti non tornano, almeno che non si voglia incidere su livelli di assegni pensionistici che non possono essere ricondotti alla categoria delle pensioni d'oro.Matteo Renzi non manca di far notare la cosa. "M5S ha proposto di recuperare 12 miliardi di euro tagliando 'le ...

Renzi contrattacca : 'Salvini candidato nel mio stesso collegio? Grazie - così si chiarirà meglio la differenza fra gli schieramenti' : 'Matteo Salvini ha deciso che si candiderà nel collegio dove mi candiderò io. Grazie! Considero questa scelta utile per chiarire come il nostro centrosinistra e il loro centrodestra hanno due visioni ...

Renzi in caduta attacca il Cav : Non governo con Mr. Spread : Uno dopo l'altro, anche a sinistra, stanno ammettendo che nel 2011 è stato compiuto un vero e proprio colpo di Stato. Lo stesso Romano Prodi ha ammesso che Silvio Berlusconi ha pagato per la sua amicizia con il rais Muhammar Gheddafi. A ricostruire quelle trame che hanno portato lo Spread tra i Btp decennali e i Bund tedeschi a livelli record e le cancellerie europee, in combutta con l'allora presidente della Repubblica Giorgio ...

In 10mila al corteo antifascista di Como. Renzi : “Bellissimo” - Salvini lo attacca Immagini : «E questo è il fiore», la manifestazione promossa dopo l’irruzione di un gruppo di skinhead alla riunione dell’associazione «Como Senza Frontiere». Alla marci anche tanti ministri del governo. La leader della Cgil, Camusso: «Episodi di squadrismo fascista»

