Regionali Zingaretti al 35% | +7% da Lombardi

SONDAGGI POLITICI/ Elezioni 2018 - Regionali Lazio : Zingaretti in testa - ma M5s è primo partito : SONDAGGI Elezioni 2018, intenzioni di voto e ultime notizie: dati POLITICI ed elettorali, centrodestra al 36% con super Fratelli d'Italia. Scende LeU.

Regionali - Liberi e Uguali dice no a Gori in Lombardia ma nel Lazio apre all'intesa con Zingaretti : La squadra, ha aggiunto, 'ha bisogno di un volto e penso che per il suo impegno nella politica e nel sindacato e anche perché è una brava persona questa proposta può essere fatta da Onorio Rosati, ...

Regionali Lazio - Comitato Zingaretti : nel weekend 100 volontari : Roma, 12 gen. (askanews) 'In questo fine settimana continua la campagna a sostegno di Nicola Zingaretti, alla Regione Lazio con una mobilitazione diffusa in tutte le province della regione'. Così il ...

Regionali - sondaggio Index : Fontana e Zingaretti in testa : Roma, 12 gen. (askanews) Sono il leghista Attilio Fontana, ex sindaco di Varese, in Lombardia, e il presidente uscente della Regione, Nicola Zingaretti (Pd) nel Lazio, i due corridori in testa nella ...

Alle Regionali in Lazio i 5 Stelle possono battere Zingaretti : Ha governato il Lazio senza troppo far rumore o scalpore, ma questo potrebbe non essere sufficiente per garantirgli un nuovo mandato. È un sondaggio realizzato da Piepoli per La Stampa a mettere a confronto l'attuale governatore Nicola Zingaretti con i suoi avversari, con risultati che per l'uomo del centrosinistra sono un segnale chiaro, a cui prestare attenzione.Se il confronto con Maurizio Gasparri è impari (Zingaretti porterebbe a ...

Regionali Lazio - comitato Zingaretti : sondaggi premiano lavoro : Roma, 12 gen. (askanews) 'Siamo all'inizio della strada, ma i primi sondaggi sulle Regionali nel Lazio premiano l'esperienza di governo di Nicola Zingaretti alla guida della Regione Lazio e indicano ...

Sondaggio Regionali. Zingaretti al 36% sopra a Lombardi : “Siamo all’inizio della strada, ma i primi sondaggi sulle regionali nel Lazio premiano l’esperienza di governo di Nicola Zingaretti alla guida della Regione Lazio e... L'articolo Sondaggio Regionali. Zingaretti al 36% sopra a Lombardi su Roma Daily News.

Regionali - Rossi : non sostenere Zingaretti è un errore : Roma, 11 gen. (askanews) 'Il mio contributo alla discussione di noi Liberi e Uguali. Io penso così: con il PD alle elezioni siamo in competizione e impegnati a battere la sua attuale linea politica, ...

Elezioni : Pd-Grasso - appelli per intesa a Regionali. Rossi : 'Sostegno a Zingaretti' : "Con Gori in Lombardia è opportuno aprire un confronto sul programma, perché rispetto a Maroni non basta #faremeglio, come dice lo slogan Gori, ma si deve cambiare idee e politiche", "nel Lazio non ...

Regionali - LeU : sostenere Zingaretti e aprire confronto con Gori : "Con Gori in Lombardia è opportuno aprire un confronto sul programma". A scriverlo su Facebook è Enrico Rossi, presidente della Regione Toscana e esponente di Liberi e Uguali, secondo il quale ""...

Regionali Lazio : Zingaretti incontra associazioni e sindacati : Roma, 9 gen. (askanews) 'I principi cardine della nostra azione sono stati la semplificazione delle procedure amministrative e della burocrazia ed il risanamento in tutti i settori. Il lavoro svolto ...

Regionali Lazio - Zingaretti : Liberi e Uguali? Ora il colpo d'ala : Roma, 8 gen. (askanews) 'Dentro Liberi e Uguali c'è un dibattito molto franco ed è evidente che la coincidenza elettorale con le elezioni politiche produca uno stress, ma io confido nel fatto che ...

Regionali Lazio - Zingaretti : sì - certo che mi ricandido : Roma, 8 gen. (askanews) 'Mi ricandido alla presidenza della regione Lazio? Sì, anche se in alcune giornate a uno gli passa la voglia, come direbbe qualcuno, non cadere in tentazione '. Così, ...

Regionali Lazio - Zingaretti : 'Lista Zingaretti' progetto di anni : Roma, 8 gen. (askanews) 'Come ho sempre ribadito in maniera molto chiara a tutti, sto lavorando con tantissime personalità dei territori alla formazione di una lista dei 'Moderati per Zingaretti' per ...