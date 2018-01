Regionali Lazio | Zingaretti | incontro con Grasso? Prossime ore

Regionali Lazio - Casu (Pd) : speranza è unità contro le destre : Roma, 13 gen. (askanews) 'Noi abbiamo sempre cercato di unire tutte le forze che si oppongono a due destre: quella classica, che si sta riunendo, mettendo insieme tutto e il contrario di tutto, ...

SONDAGGI POLITICI/ Elezioni 2018 - Regionali Lazio : Zingaretti in testa - ma M5s è primo partito : SONDAGGI Elezioni 2018, intenzioni di voto e ultime notizie: dati POLITICI ed elettorali, centrodestra al 36% con super Fratelli d'Italia. Scende LeU.

Regionali Lazio - Lombardi ai suoi : insieme possiamo farcela : Roma, 13 gen. (askanews) 'Siamo cittadini, con i nostri lavori, le nostre qualifiche, le nostre professionalità. Ma non basta più solo provarci. Ognuno di noi, fino al 4 marzo, ha un pezzettino di ...

Regionali Lazio - Berlusconi : ho nome - vediamo se interessato accetta : "E' l'ultima cosa che dobbiamo decidere con gli alleati. Non è così facile trovare una persona che sappia governare bene in una situazione come quella laziale che contiene Roma. Noi abbiamo in testa ...

Regionali - Liberi e Uguali dice no a Gori in Lombardia ma nel Lazio apre all'intesa con Zingaretti : La squadra, ha aggiunto, 'ha bisogno di un volto e penso che per il suo impegno nella politica e nel sindacato e anche perché è una brava persona questa proposta può essere fatta da Onorio Rosati, ...

Gianfranco Fini - torna il fantasma di Futuro e Libertà alle Regionali nel Lazio : il refuso nei titoli di Mentana : Agli elettori di centrodestra del Lazio deve essere venuto un colpo mentre seguivano l'edizione del TgLa7 delle 20. Nel momento cruciale dei titoli lanciati da Enrico Mentana , in sovraimpressione è ...

Regionali - no di LeU a Gori in Lombardia 'Corriamo da soli'. Ma nel Lazio si cerca ancora intesa con il Pd : Ho provato a spiegarlo, ma questa assemblea rappresenta una scelta di una comunità politica. È il momento di costruire a partire dalla Lombardia un'alternativa necessaria'. · LA PARTITA DEL ...

Regionali Lazio : Pirozzi scherza e mette in scena la 'ritirata' : Roma, 12 gen. (askanews) Sergio Pirozzi, candidato alla presidenza della regione Lazio, lascia la corsa e a testimoniare 'l'abbandono' del comitato un video postato su Facebook. scena, Roma, via ...

Regionali - M5s Lazio : direttore Asl Rieti dovrebbe dimettersi : Roma, 12 gen. (askanews) 'Quel che è accaduto oggi è gravissimo e dimostra quello che andiamo dicendo da tempo, vale a dire che la sanità pubblica è stata prima politicizzata e poi rasa al suolo dal ...

Regionali Lazio - Comitato Zingaretti : nel weekend 100 volontari : Roma, 12 gen. (askanews) 'In questo fine settimana continua la campagna a sostegno di Nicola Zingaretti, alla Regione Lazio con una mobilitazione diffusa in tutte le province della regione'. Così il ...

Regionali Lazio - Lombardi (M5s) visita ospedale di Rieti : Roma, 12 gen. (askanews) 'L'ospedale de Lellis a Rieti è una struttura che ha urgente bisogno di adeguamenti, tanto che non tutti i reparti sono stati accreditati. E pensare che proprio qui c'è l'...

Il Pd ko anche alle Regionali Lazio al M5S - Lombardia a destra In Veneto cappotto del Centrodestra : Il Lazio ai al Movimento 5 Stelle e la Lombardia al Centrodestra: è quanto emerge da un sondaggio sulle intenzioni di voto dell'Istituto Piepoli. In Lazio i grillini vengono dati al 28%, con Roberta Lombardi che dunque supera il Governatore uscente Nicola Zingaretti, il Centrodestra al 25% e, ultimo, al 23%, il Centrosinistra Segui su affaritaliani.it

Regionali Lazio : per Lombardi al via il tour nel reatino : Roma, 12 gen. (askanews) 'Si parte direzione provincia di Rieti. Andiamo ad ascoltare le realtà sul territorio e a 'visitare' la sanità locale. Non molliamo mai! #LaNostraRegioneDiVita''. E' ...

Alle Regionali in Lazio i 5 Stelle possono battere Zingaretti : Ha governato il Lazio senza troppo far rumore o scalpore, ma questo potrebbe non essere sufficiente per garantirgli un nuovo mandato. È un sondaggio realizzato da Piepoli per La Stampa a mettere a confronto l'attuale governatore Nicola Zingaretti con i suoi avversari, con risultati che per l'uomo del centrosinistra sono un segnale chiaro, a cui prestare attenzione.Se il confronto con Maurizio Gasparri è impari (Zingaretti porterebbe a ...