Quanto ne sai di Crispr?

(Di sabato 13 gennaio 2018) Ne sentirete parlare sempre più spesso, quindi se non conoscete il significato di questo termine, preparatevi a impararlo. Già, perché(che, per la precisione, si pronuncia Crisper) rappresenta una delle più grandi innovazioni di sempre sul fronte delle biotecnologie, e non esageriamo nel dire che ci cambierà ben presto la vita. Di cosa si tratta? Di una strategia per manipolare il dna degli esseri viventi che, a dispetto di un nome difficilissimo (è l’acronimo di Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats), possiamo comprendere attraverso alcuni concetti chiave anche se non siamo veri scienziati. Pronti a vedere a che punto state?ne sai di? Wired.