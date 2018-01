PSVITARilasciato PFBA Vita mod v1 15 by rsn8887

Leggi la notizia su gamesandconsoles

(Di sabato 13 gennaio 2018) Dal codice sorgente dello sviluppatore Cpasjuste,ha rilasciato un nuovo aggiornamento della versione mod del primo port di Final Burn Portable Alpha per PS.Final Burn Portable Alpha e’ un multi-emulatore che emula su PSi sistemi arcade cps1, cps2, cp3, neogeo, konami, taito, kaneko, etc… oltre alle roms delle console: megadrive, pc-engine e turbografx-16. OBIETTIVI Gli obiettivi principali di Final Burn Portable Alpha sono / sono stati: avere una interfaccia di base per l’utente, facile da usare su dispositivi non Windows usare una recente interfaccia di rendering per il supporto della velocità ed effetti cross-platform e la portabilità del codice semplice aggiornamento del core FBA (nessuna modifica alle fonti originali) utilizzare il core arm asm m68k ( cyclone ) su dispositivi ARM La portabilità del progetto è una delle principali ...