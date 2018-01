PS3Rilasciato CCapiControl Console Api v2 80 rev1 compatibile con il CFW 4 82

: RT @GAMESANDCON: [PS3]Rilasciato CCapi(Control Console Api) v2.80 rev1 compatibile con il CFW 4.82 - gamesonic2 : RT @GAMESANDCON: [PS3]Rilasciato CCapi(Control Console Api) v2.80 rev1 compatibile con il CFW 4.82 - TheheroGAC : RT @GAMESANDCON: [PS3]Rilasciato CCapi(Control Console Api) v2.80 rev1 compatibile con il CFW 4.82 - GAMESANDCON : [PS3]Rilasciato CCapi(Control Console Api) v2.80 rev1 compatibile con il CFW 4.82 -

(Di sabato 13 gennaio 2018) Lo sviluppatore Enstone ha rilasciato una nuova versione di CCapi in versione 2.80 rev 1.Con il nuovo aggiornamento CCAPI si rendecon i Cfw 4.82 Cex CHE COS’E’ QUESTO TOOL CCAPI è un software che stabilisce una connessione tra la PS3 e un altro dispositivo, come il computer o smartphone. È possibile controllare la PS3 con questo tool. CARATTERISTICHE Compatibilità conCEX/DEX. Debug non-fself & fself in real time. Debug kernel in real time(lv2_kernel.self and lv1.self). Ottenere processi di Memoria. Inserire un processo in Memoria. Riavvio e Spegnimento della. Funzionante tramite Connessione Wireless. bypass exec pages writing restriction. bypass lv2 memory protection. Peek / Poke LV1 e LV2 Modificare idps e psid SetID in qualsiasi momento e dovunque. Cambio dei LED. RingBuzzer. Temperature. Caricamento dei Moduli ...