Protezione civile | le atlete toscane primeggiano ai campionati di sci di Peio

A Pejo Protezione civile a confronto tra sci e dibattito : Trento (askanews) - Da tutta Italia a Pejo, in Trentino, per un confronto non solo sportivo, ma anche di riflessione e progetto su un impegno quotidiano tanto strategico per il Paese quanto complesso ...

Meteo Protezione civile : ancora instabilita' domani al Sud - ma migliora : La giornata di domani vedrà un miglioramento delle condizioni Meteo su gran parte d'Italia, ma avremo ancora instabilità concentrata al Sud Italia, in particolare sulla Calabria, dove le...

Salento - maltempo pauroso in arrivo : allerta emanata dalla Protezione Civile : Sul Salento, continua ad esserci un clima più autunnale che invernale. Le temperature non si abbassano mai oltre i 13- 14 gradi, quindi ben al di sopra delle medie stagionali e il vento di scirocco rende ancora più umido l'ambiente già più caldo del solito per questo periodo. Ciononostante, il maltempo ha fatto capolino nel Salento più volte e nei giorni scorsi era stata colpita soprattutto la parte centro- meridionale della provincia di Lecce, ...

Maltempo Basilicata : dalla Protezione civile 10 milioni di euro per la neve del 2017 : Dopo le risorse destinate alle imprese agricole per i danni delle nevicate di gennaio 2017 (7,7 milioni di euro), arrivano i fondi della Protezione civile per lo stato di emergenza determinato dagli stessi eventi: lo ha reso noto la presidenza della Giunta regionale di Basilicata. Le risorse assegnate alla Basilicata ammontano a dieci milioni e 100 mila euro, di cui otto milioni e 100 mila euro da risorse nazionali, e due milioni dalla legge di ...

Allerta Meteo - nuovo avviso della Protezione civile : attenzione al forte maltempo in arrivo al Sud - allarme arancione in Puglia : Allerta Meteo – Un’area di bassa pressione avanzerà nelle prossime ore verso il Bacino tirrenico e, nella giornata di domani, continuerà a spostarsi verso Est, raggiungendo anche lo Ionio. maltempo in arrivo dunque al Sud, specialmente sulle aree che si affacciano sul Golfo di Taranto e, a causa di un temporaneo richiamo di correnti più fredde provenienti dai Balcani, anche in Abruzzo. Sulla base delle previsioni disponibili, il ...

Meteo Protezione civile : domani ancora maltempo al Centro-Sud : L'insistenza di una bassa pressione sull'Italia meridionale alimenterà piogge e temporali anche nella giornata di domani sulle regioni del Sud e in parte su quelle centrali. Al Nord Italia il tempo...

Allerta meteo della Protezione civile in Campania : La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un avviso di criticità meteo per precipitazioni sparse, anche a carattere di locale rovescio o isolato temporale, puntualmente di moderata ...

Meteo Protezione civile : nuova perturbazione domani - piogge e temporali al centro-sud : Una nuova perturbazione apporterà maltempo nella giornata di domani al centro-sud, con precipitazioni concentrate soprattutto sulle regioni tirreniche. Ecco il bollettino Meteo della Protezione...

Emergenza terremoto a Ragusa : esercitazione Protezione Civile : Ieri a Ragusa si è tenuta un'esercitazione della Protezione Civile che ha riguardato la simulazione della gestione dell'Emergenza dopo un terremoto.

Maltempo Piemonte : la Protezione civile chiude la sala operativa : Dopo l’ondata di Maltempo con forti piogge e neve, in Piemonte “non sussistono ulteriori situazioni di criticita’“: lo spiega la Protezione Civile, annunciando la chiusura della sala operativa e delle attività di presidio effettuate l’8 e il 9 gennaio. La Citta’ Metropolitana di Torino rende noto che la Sp del Sestriere e’ stata “completamente ripulita” da Cesana a Borgata. L'articolo ...

Meteo - allerta della Protezione civile : forti temporali in arrivo : Previsioni Meteo allarmanti, scatta l'allerta della Protezione Civile per la perturbazione di origine atlantica in transito sul nostro Paese che tenderà ad interessare le regioni centro - meridionali...

Allerta Meteo - pesante avviso della Protezione civile : allarme rosso e arancione in Veneto mentre il maltempo si sposta al Centro/Sud : Allerta Meteo – La perturbazione di origine atlantica in transito sul nostro Paese tenderà, dalla prossima notte, ad interessare le regioni Centro – meridionali determinando la persistenza di fenomeni temporaleschi su medio adriatico, basso tirreno e successivamente sulla Puglia. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le Regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi ...

Temporali e grandine al Centro-Sud - allerta Protezione civile : Roma, 9 gen. (askanews) La perturbazione di origine atlantica in transito sul nostro Paese tenderà, dalla prossima notte, ad interessare le regioni centro-meridionali determinando la persistenza di ...

Protezione civile Campania - allerta meteo dalla mezzanotte : Napoli , 9 gen. (askanews) La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un avviso di criticità meteo per precipitazioni sparse, anche a carattere di locale rovescio o isolato temporale, ...