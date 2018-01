Stasera in tv - Programmi tv di oggi - 14 gennaio 2018 - Super Guida TV : ...15 Cartoonito Blaze e le mega macchine Ragazzi 20:00 Super! Adam & adam Film 21:35 RaiNews24 News + approfondimento Notizie 21:15 Spike Battistology Show 21:33 Sky Tg24 Sky tg24 economia Notizie 21:...

Stasera in tv – Programmi tv di oggi - 14 gennaio 2018 : Cosa vedremo Stasera in tv? ‘Che tempo che fa’ su Rai 1 o ‘Amore criminale’ su Rai 3? ‘Sotto il segno del pericolo’ su Rete 4 o ‘Libero Grassi – Liberi sognatori’ su Canale 5? Non perdete l’occasione per programmare al meglio la serata della vostra domenica consultando questo articolo. Qui di seguito, trovate una rapida carrellata di tutte le reti ed i Programmi tv in palinsesto oggi. A ...

Stasera in tv - Programmi tv di oggi - 13 gennaio 2018 - Super Guida TV : ...05 Cine Sony Mio cugino vincenzo Film 21:02 Focus Tv Animal fight club Documentari 20:20 Rai Sport Pallavolo femminile: campionato italiano Sport 21:10 Alpha Top gear: the races st.1 ep. 2 Tendenze ...

Stasera in tv – Programmi tv di oggi - 13 gennaio 2018 : Cosa potremo vedere Stasera in tv? La commedia ‘Mister Felicità’ su Rai 1, lo show di Maria De Filippi – ‘C’è posta per te’ – su Canale 5 o uno dei film in onda sugli altri canali del digitale terrestre? A voi la scelta. Qui di seguito, trovate una rapida carrellata di tutte le reti ed i Programmi tv in palinsesto oggi. A seguire, gli approfondimenti dei primi 9 canali del digitale terrestre. Programmi ...

Stasera in tv : Programmi tv di oggi sabato 13 gennaio : Sport in tv . Week end sabbatico per il campionato di serie A e di serie B, ci si consola col calcio estero, alle 20.45 Strasburgo-Guingamp (Ligue 1) su PREMIUM SPORT. Seconda serata F ilm . Resta in ...

Programmi TV di stasera - sabato 13 gennaio 2018. Su Rai1 Mister Felicità di Alessandro Siani : Mister Felicità Rai1, ore 21.25: Mister Felicità Film del 2017 di Alessandro Siani, con Alessandro Siani e Carla Signoris. Trama: Uno sfaticato napoletano di nome Martino si muove alla volta dell’Alto Adige dove può campare grazie all’appoggio della sorella Caterina, che desidera spronarlo e fargli superare il suo stato di straordinaria pigrizia. La vita di Martino cambierà all’improvviso quando un incidente stradale ...

Stasera in tv – Programmi tv di oggi - 12 gennaio 2018 : Cosa trasmetteranno i principali canali del digitale terrestre Stasera in tv? Tra le anticipazioni, ‘Superbrain’ su Rai 1, ‘Kronos’ su Rai 2, ‘Immaturi – La serie’ su Canale 5 e l’adventure-movie ‘Outcast’. Non perdete anche la programmazione tv relativa agli altri canali del DTT. Qui di seguito, trovate una rapida carrellata di tutte le reti ed i Programmi tv in palinsesto oggi. A ...

Stasera in tv : Programmi tv di oggi - venerdì 12 gennaio : ... su Rete 4 torna Quarto Grado con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero sui casi irrisolti della cronaca italiana, su Rai 2 inizia Kronos Il tempo della scelta l'approfondimento politico di Rai2, ...

Programmi TV di stasera - venerdì 12 gennaio 2018. Su Rai3 La Pazza Gioia : La Pazza Gioia Rai1, ore 21.25: Superbrain – Le Supermenti - Nuova Edizione Torna il talent dedicato alle abilità della mente umana che vede alla conduzione, come nelle precedenti edizioni, Paola Perego. Protagoniste del programma saranno persone con capacità mentali straordinarie che si sfideranno tra loro e si sottoporranno al giudizio del pubblico in studio e della giuria, composta da tre personaggi famosi, che cambierà in ogni ...

Programmi TV di stasera - giovedì 11 gennaio 2018. Salvini a Quinta Colonna - Renzi e Meloni a PiazzaPulita : Matteo Salvini e Giorgia Meloni Rai1, ore 21.25: Don Matteo 11 – Nuova Stagione – 1^Tv Fiction di Jan Maria Michelini, Raffaele Androsiglio, Alexis Sweet del 2017, con Terence Hill, Nino Frassica. Prodotta in Italia. L’errore più bello: Sofia, una ragazza di sedici anni in fuga da Spoleto, si trova indagata per l’omicidio del suo tutore. Don Matteo decide di accoglierla in Canonica, ma scoprirà un’amara verità sul passato della ...

Stasera in tv - Programmi tv oggi - 10 gennaio 2018 - Super Guida TV : ...00 TopCalcio24 Qsvs Sport 21:05 SuperTennis Wta sydney Sport 21:10 VH1 Simply the best Musica 21:00 RadioItaliaTv Radio italia top Musica 21:18 Rai Scuola Memex doc storia della scienza Educativo 21:...

Stasera in tv – Programmi tv oggi - 10 gennaio 2018 : Cosa andrà in onda Stasera in tv? Cosa ci attende questa sera nel prime-time del digitale terrestre? Tra le anticipazioni, vi segnalo le ‘Meraviglie’ di Alberto Angela su Rai 1, la fiction ‘Sacrificio d’amore’ su Canale 5 ed il film ‘Caccia a Ottobre Rosso’ su Tv8. Ricordatevi, però, che i canali del DTT sono molti.. ..a voi la scelta! Ma prima, eccovi la carrellata rapida di tutte le reti ed i Programmi ...

Programmi TV di stasera - mercoledì 10 gennaio 2018. Su Rai1 secondo appuntamento con Meraviglie – La penisola dei tesori : Alberto Angela Rai1, ore 21.25: Meraviglie – La penisola dei tesori – Seconda Puntata Seconda puntata di Meraviglie, il nuovo programma condotto da Alberto Angela che ha come tema i siti Unesco italiani. Sono 53, nessun paese al mondo ha avuto altrettanti riconoscimenti. Il nostro non solo è il patrimonio più ricco ma è anche distribuito in tutte le regioni e abbraccia tutti i periodi storici. Il percorso attraverso i tesori del ...

Stasera in tv – Programmi tv oggi - 9 gennaio 2018 : Cosa trasmetteranno Stasera in tv? Nuovi episodi della fiction ‘Romanzo famigliare’ su Rai 1 o ‘Stasera tutto è possibile’ su Rai 2? La commedia ‘Andiamo a quel paese’ su Canale 5 o l’action-movie ‘L’uomo d’acciaio’ su Italia 1? A voi la scelta: non dimenticate gli altri canali del digitale terrestre. Prima di passare agli approfondimenti dei primi 9 canali del digitale terrestre ...