Produrre armi o restare disoccupati?

(Di sabato 13 gennaio 2018) Per parlare di Sulcis bisogna conoscerlo, per parlare di Sardegna e di sardi bisogna capirne l'essenza, per comprendere le trasformazioni che hanno attraversato l'isola dalle mille leggende è necessario conoscere una storia antica e profonda che richiama un immaginario fiero e indomito, lontano dai compromessi. Tuttavia, come spesso accade in qualunque società, interviene un elemento a incrinare e a modificare, che si inserisce sulle tavole per garantirvi il pane quotidiano, amorevole quando abbonda, temuto quando minaccia di scomparire, necessario allo sviluppo, fatica di generazioni, agognato e desiderato, il lavoro che va, il lavoro che resta, proprio come il lavoro nella fabbrica di Domusnovas, la RWM Italia Spa, con sede nel bresciano e appartenente al colosso internazionale Rheinmetall Defense. L'inchiesta La storia non è nuova, seppur tornata alla ribalta nelle ultime settimane a ...