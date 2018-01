Premier League Chelsea; Conte | ”Dobbiamo migliorare in fase di realizzazione”

Calciomercato Juventus : Allegri piace in Premier League - c’è già il sostituto? : Forse è solo una suggestione, ma è una di quelle importanti e che hanno un loro peso specifico. Massimiliano Allegri e la Juventus potrebbero separare le loro strade a fine stagione: è una possibilità reale e che potrebbe verifarsi concretamente, dal momento che il ciclo sembra essere ormai finito nonostante gli ottimi risultati che, acnhe quest’anno, sembrano destinati ad arrivare. Con o senza la Champions League. In Premier League ...

Premier League Leicester; Puel : ”Con il Chelsea ci è mancato un po’ di cinismo” : Chelsea-Leicester è terminata 0-0, soddisfatto il tecnico delle Foxes Claude Puel al termine dell’incontro: ecco le sue dichiarazioni. E’ soddisfatto Claude Puel al termine di Chelsea-Leicester, gara pareggiata dalla formazione allenata dal tecnico francese. Nel post-partita, ai microfoni di Sky Sports ha analizzato il pareggio a Stamford Bridge, nonostante l’inferiorità numerica per l’espulsione di Chillwell al ...

Premier League - Chelsea fermato sullo 0-0 dal Leicester : Premier League, Chelsea fermato sullo 0-0 dal Leicester Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Chelsea – Non va oltre lo 0-0 il Chelsea di Antonio Conte nella sfida dello Stamford Bridge contro il Leicester valida per la 23esima giornata di Premier League. Chelsea SECONDO I ‘blues’ non approfittano della superiorità numerica per oltre 20′ ...

Premier League - il Chelsea si ferma e il Leicester strappa un punto : Il Chelsea s'è inceppato e, dopo il pareggio a suon di gol in uno dei tanti derby di Londra con l'Arsenal del 3 gennaio scorso (2-2), oggi è stato fermato sullo 0-0 casalingo dal Leicester, nella 23/a ...

Premier League - Chelsea-Leicester 0-0 : deludono i Blues. Tutti i risultati : gol e highlights : Chelsea-Leicester 0-0 TABELLINO Chelsea (3-5-2) : Courtois; Courtois; Azpilicueta, Cahill (34' Christensen), Rudiger; Moses, Bakayoko, Kante, Fabregas (58' Willian), Alonso; Hazard (58' Pedro), Morata ...

Premier League - il Chelsea non brilla : solo un pareggio contro il Leicester : La Premier League non si ferma, in Inghilterra in campo per la 23^ giornata del campionato di Serie A. Colpo grosso del West Ham che vince nettamente per 1-4 sul campo dell’Huddersfield, beffa per il Southampton che non esce dalla crisi ma ottiene un punto contro il Watford. Fa valere il fattore campo il Crystal Palace contro il Burnley (1-0), pareggio tra Newcastle e Swansea (1-1). Non va oltre il pareggio il Chelsea contro il Leicester ...

I risultati di Premier League - la diretta gol : formazioni ufficiali LIVE : CHELSEA-LEICESTER formazioni ufficiali Chelsea (3-5-2) : Courtois; Courtois; Azpilicueta, Cahill, Rudiger; Moses, Bakayoko, Kante, Fabregas, Alonso; Hazard, Morata Leicester (4-4-1-1) : Schmeichel: ...

Un clamoroso valzer di panchine coinvolgerà la Premier League e la Serie A? : La clamorosa dichiarazione rilasciata da Antonio Conte [VIDEO]nelle ultime ore apre degli inattesi scenari riguardo al calciomercato delle panchine per la prossima stagione calcistica. Durante un'intervista, l'allenatore del Chelsea ha ammesso che Massimiliano Allegri o Luis Enrique potrebbero sostituirlo sulla panchina della squadra londinese. L'allenatore pugliese ha ammesso che nonostante gli resti ancora un anno di contratto con la squadra ...

Premier League - dove vedere Liverpool-Manchester City in Tv e in streaming : La Premier League, dove al momento sembra quasi impossibile fermare il dominio deò Manchester City, è giunta alla 23esima giornata e prevede diversi incontri interessanti. Tra questi spicca proprio l’impegno della capolista, di scena ad Anfield Road sul campo del Liverpool. Si gioca domenica 14 gennaio alle 17. dove vedere Liverpool-Manchester City TV streaming – […] L'articolo Premier League, dove vedere Liverpool-Manchester ...

Calciomercato Premier League : il Liverpool chiede 30 milioni per Sturridge : Diversi club di Premier League hanno fatto un sondaggio per l’attaccante del Liverpool Daniel Sturridge. Il Liverpool chiede almeno 30 milioni di sterline per la cessione dell’attaccante Daniel Sturridge, ormai ai margini nel progetto di Jurgen Klopp. L’allenatore, ex Borussia Dortumnd, non lo convoca più da un mese. L’attaccante inglese non ha potuto dimostrare il suo valore a causa dei continui infortuni subiti ...

Calciomercato Premier League : Malcom vicino all’Arsenal : L’esterno brasiliano sarà ceduto per una cifra vicina ai 50 milioni di euro. Il Bordeaux è vicino a chiudere con l’Arsenal per la cessione di Malcom Filipe Silva de Oliveira (20). L’esterno destro brasiliano si trasferirà alla corte di Arséne Wenger per una cifra vicina ai 50 milioni di euro. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il suo arrivo a Londra è legato alla partenza di Alexis Sanchez, poi Malcom lascerà il ...

El Shaarawy via dalla Roma?/ Calciomercato news : il Faraone offerto in Premier League : El Shaarawy via dalla Roma? Calciomercato news, il Faraone sarebbe stato offerto in Premier League dal suo entourage e già nel corso della finestra invernale potrebbe lasciare i giallorossi(Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 11:13:00 GMT)