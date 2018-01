Premier | Chelsea fermato dal Leicester | Doppio Kane | il Tottenham vola

Premier League Leicester; Puel : ”Con il Chelsea ci è mancato un po’ di cinismo” : Chelsea-Leicester è terminata 0-0, soddisfatto il tecnico delle Foxes Claude Puel al termine dell’incontro: ecco le sue dichiarazioni. E’ soddisfatto Claude Puel al termine di Chelsea-Leicester, gara pareggiata dalla formazione allenata dal tecnico francese. Nel post-partita, ai microfoni di Sky Sports ha analizzato il pareggio a Stamford Bridge, nonostante l’inferiorità numerica per l’espulsione di Chillwell al ...

Premier League - Chelsea fermato sullo 0-0 dal Leicester : Premier League, Chelsea fermato sullo 0-0 dal Leicester Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Chelsea – Non va oltre lo 0-0 il Chelsea di Antonio Conte nella sfida dello Stamford Bridge contro il Leicester valida per la 23esima giornata di Premier League. Chelsea SECONDO I ‘blues’ non approfittano della superiorità numerica per oltre 20′ ...

Premier League - il Chelsea si ferma e il Leicester strappa un punto : Il Chelsea s'è inceppato e, dopo il pareggio a suon di gol in uno dei tanti derby di Londra con l'Arsenal del 3 gennaio scorso (2-2), oggi è stato fermato sullo 0-0 casalingo dal Leicester, nella 23/a ...

Premier - Chelsea fermato dal Leicester : Conte resta senza gol : Secondo pareggio consecutivo per il Chelsea, fermato in casa dal Leicester: la squadra di Conte non trova il gol e chiude sullo 0-0, nonostante la superiorità numerica dal 68', frutto dell'espulsione ...

Premier League - Chelsea-Leicester 0-0 : deludono i Blues. Tutti i risultati : gol e highlights : Chelsea-Leicester 0-0 TABELLINO Chelsea (3-5-2) : Courtois; Courtois; Azpilicueta, Cahill (34' Christensen), Rudiger; Moses, Bakayoko, Kante, Fabregas (58' Willian), Alonso; Hazard (58' Pedro), Morata ...

Premier League - il Chelsea non brilla : solo un pareggio contro il Leicester : La Premier League non si ferma, in Inghilterra in campo per la 23^ giornata del campionato di Serie A. Colpo grosso del West Ham che vince nettamente per 1-4 sul campo dell’Huddersfield, beffa per il Southampton che non esce dalla crisi ma ottiene un punto contro il Watford. Fa valere il fattore campo il Crystal Palace contro il Burnley (1-0), pareggio tra Newcastle e Swansea (1-1). Non va oltre il pareggio il Chelsea contro il Leicester ...

Premier League - Chelsea-Leicester : il ritorno del "2" vale 10 : ROMA - La Premier archivia la breve pausa utilizzata per giocare le coppe nazionali, animata anche dalla feroce polemica Conte-Mourinho. E si ricomincia col botto perché domenica 14 gennaio ci sarà il ...

Premier League - pagata a 10 la vittoria del Leicester in casa del Chelsea : TORINO - Dopo la breve pausa natalizia, torna, la Premier League con le coppe nazionali e col botto perché domenica 14 gennaio ci sarà il big match tra il Liverpool e la capolista City, finora ...

Premier - il City a casa del Liverpool. Si inizia con Chelsea-Leicester : BOURNEMOUTH-ARSENAL (domenica 14 gennaio ore 14.30, diretta su Sky Sport 1 HD) Due le gare in programma domenica, giorno "maledetto" per il Bournemouth che quest'anno, di domenica, ha perso 10 ...

Probabili Formazioni Chelsea-Leicester City - Premier League 13-01-2018 : Le Probabili Formazioni di Chelsea-Leicester City, Premier League 2017/2018, Ore 16.00: Turno di riposo per Rudiger nei Blues, torna Iborra dal 1′. La 23^Giornata di Premier League si apre con la sfida a Stamford Bridge tra Chelsea e Leicester City. Padroni di casa che vengono dal pareggio interno nella semifinale di EFL Cup contro l’Arsenal, risultato peraltro uguale quello ottenuto nell’ultimo turno di campionato sempre ...

Premier League - Arsenal-Chelsea 2-2 : 63' Wilshere - 67' Hazard (rig.) - 83' Marcos Alonso - 92' Bellerin : Arsenal-Chelsea 2-2: cronaca, statistiche e tabellino Full-time: Arsenal 2-2 Chelsea. What a contest! A frantic finish but in the end the points are shared. #ARSCHE pic.twitter.com/GCYjjVY5j9 - ...

Premier League - l’Arsenal beffa il Chelsea : per Conte il successo sfuma nel finale [FOTO] : 1/10 LaPresse/PA ...

Premier League - Arsenal-Chelsea : dove seguire la gara in Tv e in streaming : Il 2018 in Premier League propone una gara che si preannuncia spettacolare: il derby di Londra, che vedrà uno di fronte all’altra all’Emirates Stadium Arsenal e Chelsea. La formazione di Wenger sembra sempre più staccata dalla lotta Champions, ma ha davanti poco meno di metà stagione e vuole giocarsi le sue carte fino alla fine. […] L'articolo Premier League, Arsenal-Chelsea: dove seguire la gara in Tv e in streaming è stato ...

ARSENAL CHELSEA / Streaming video e diretta tv : situazione - probabili formazioni e quote (Premier League) : ARSENAL CHELSEA, info Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote e risultato live (Premier League). Derby londinese in programma questa sera dalle 20:45(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 12:48:00 GMT)