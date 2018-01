Porto San Giorgio Il dialetto torna in teatro con sette spettacoli | domani Il

LISANDRO LOPEZ ALL'INTER / Calciomercato : video. Dal Porto gallo autorevoli conferme : LISANDRO LOPEZ ALL'INTER , in arrivo il difensore argentino dal Benfica: prestito con diritto di riscatto fissato ad 11 milioni di euro, le ultimissime, domenica già ad Appiano?(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 11:43:00 GMT)

Ryanair resta all'Aero Porto ragusano di Comiso : (Teleborsa) - L'amministratore delegato della Soaco , società di gestione dell'aeroporto di Comiso , Giorgio Cappello , ha rilasciato una dichiarazione in merito alle voci che indicavano la possibile ...

Ryanair resta all'Aero Porto ragusano di Comiso : L'amministratore delegato della Soaco , società di gestione dell'aeroporto di Comiso , Giorgio Cappello , ha rilasciato una dichiarazione in merito alle voci che indicavano la possibile riduzione ...

ANTONIO CASSANO/ Dalla fame al Real Madrid : quel rap Porto mai sbocciato del tutto con la nazionale : ANTONIO CASSANO si è raccontato in un'intervista alla televisione francese, parlando della sua difficile adolescenza, della svolta e dell'amara esperienza con il Real Madrid (Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 18:50:00 GMT)

Crotone - si lavora per rilanciare l'aero Porto Sant'Anna : (Teleborsa) - L' aeroporto Sant'Anna di Crotone è senza voli e il territorio alza la voce chiedendo il ritorno di Ryanair . La compagnia aerea irlandese, che ha già operato sullo scalo Crotone se, non ...

Crotone - si lavora per rilanciare l'aero Porto Sant'Anna : L' aeroporto Sant'Anna di Crotone è senza voli e il territorio alza la voce chiedendo il ritorno di Ryanair . La compagnia aerea irlandese, che ha già operato sullo scalo Crotone se, non ha mai ...

Lutto nel calcio : addio a mister Pietro Santin - portò la Cavese a vincere a San Siro : Lutto nel mondo del calcio . Si è spento a Cava dei Tirreni (Salerno) all'età di 84 anni, dopo una lunga malattia, l'allenatore Pietro Santin . Sulla panchina della Cavese in serie B fu protagonista durante la ...

Reporters sans frontières - il rap Porto : 65 giornalisti uccisi nel 2017. Raddoppia il numero delle croniste ammazzate : Meno dell’anno scorso, ma sempre troppi. Secondo l’ultimo rapporto di Reporters sans frontières , nel 2017 sono stati 65 i giornalisti uccisi nel mondo nell’esercizio del loro lavoro, anche se in leggero calo rispetto ai 79 che hanno perso la vita nel 2016. A livello statistico si tratta di una riduzione del 18%. Tra i reporter uccisi quest’anno ci sono 50 giornalisti professionisti, il dato più basso degli ultimi 14 anni, sette blogger e ...

Riccardo Fogli/ Il ritorno a Sanremo e il nuovo rap Porto con i Pooh (Telethon - 2017) : Riccardo Fogli sarà uno degli ospiti della serata speciale condotta da Antonella Clerici dell'Auditorium dedicata a Telethon e in onda stasera 16 dicembre. (Pubblicato il Sat, 16 Dec 2017 21:30:00 GMT)

AeroPorto Bergamo - Vignati : "per disabili creato ad hoc team esperti sociosanitari" : (Teleborsa) - Per l'Aeroporto Orio al Serio di Bergamo transitano ogni giorno 125 passeggeri a ridotta mobilità (PRM) o con disabilità, per un totale di oltre 45 mila nell'anno 2017, quantitativo ...