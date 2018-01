Perchè Sanremo è sempre Sicilia

Sanremo 2018 - Maria De Filippi : “Credo che sia uno sbaglio non prendere ragazzi dei talent - perché sono una realtà” : Manca poco alla 68esima edizione del Festival di Sanremo. Un’edizione, quella di Claudio Baglioni, che presenterà delle novità rispetto alle precedenti e che sarà una ‘bella sfida’ per il cantautore, visti gli ascolti da record portati a casa dalla coppia Maria De Filippi Carlo Conti. E proprio la conduttrice Mediaset, sul numero di Chi in edicola questa settimana, si lascia andare a qualche commento su questa nuova edizione: ...

ELIO/ "Ecco perché ho detto di sì a Baglioni per Sanremo 2018!" (Stasera tutto è possibile) : Al via la nuova stagione del gioco di Rai 2 Stasera tutto è possibile. Tra gli ospiti ELIO, dopo l’annuncio dello scioglimento del gruppo una nuova avventura a teatro.(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 07:37:00 GMT)

Al Bano contro Sanremo - ancora : superospite con Romina? “Mi hanno fatto fuori - non dico perché. Basta Festival” : Il copione si ripete, Al Bano contro Sanremo un anno dopo: la scorsa edizione ha visto il cantautore di Cellino San Marco lamentare un'ingiusta esclusione della sua canzone e di quella di altri Big come D'Alessio e Ron a fronte di giurie che hanno premiato i giovani e soprattutto gli ex protagonisti dei talent show. E a quanto pare Carrisi non l'ha ancora superata. Al Bano ha affidato il suo sfogo a Silvia Toffanin, durante la puntata di ...

Elio e le Storie Tese : «Ecco perché andiamo a Sanremo» : Quello di martedì 19 dicembre al Forum di Assago doveva essere il loro ultimo concerto, una festa per salutare le orde di fan che li hanno sempre seguiti con lealtà. Invece, pare proprio che Elio e le Storie Tese continueranno a cantare e a suonare ancora per un po’, complice la partecipazione al Festival di Sanremo targato Baglioni e un nuovo Tour, chiamato «d’Addio», che li porterà in giro per l’Italia un’ultima ...

Festival di Sanremo 2018 - Loredana Berté si sfoga sui social : “Esclusa perché non ho voluto cantare un pezzo di Biagio Antonacci” : Loredana Berté si sfoga su Facebook dopo essere stata esclusa dal Festival di Sanremo. La cantante racconta la sua versione: “Sono molto amareggiata. Mi sono attenuta al regolamento del Festival di Sanremo presentando, tramite i canali ufficiali, nei tempi e nei modi richiesti, un pezzo al quale credevamo molto”. Inizia così il post della Berté e poi prosegue, facendo i nomi (i cognomi no, ma basta poco a capire). “Il giorno ...

