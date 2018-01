: Pensioni | riforme Salvini o Di Maio? Stop Fornero e dentro quota 100 e 41 - zazoomnews : Pensioni | riforme Salvini o Di Maio? Stop Fornero e dentro quota 100 e 41 - JackieLeotardi : RT @_pensionati_: Pensioni: riforme Salvini o Di Maio? Stop Fornero e dentro quota 100 e 41 - _pensionati_ : Pensioni: riforme Salvini o Di Maio? Stop Fornero e dentro quota 100 e 41 - zazoomblog : #Pensioni riforme Salvini o Di Maio Stop Fornero e dentro quota 100 e 41 #Pensioni: #riforme #Salvini #o #Di ... - greengroundit : Pensioni, ultimissime novità ad oggi 13/01 su programmi elettorali e riforme -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di sabato 13 gennaio 2018) Adesso che siamo entrati nel pieno della campagna elettorale, tutte le compagini politiche che cercano di vincere le elezioni e sostituire il Pd alla guida della nazione parlano di abolire la Legge. Si tratta dell’ultima riformastica di cui si ha memoria ed è quella alla quale tutti gli italiani attribuiscono molti dei problemi previdenziali. Lega e M5S per esempio parlano di cancellare definitivamente la Leggee di cambiare il sistema con41 e100. Ma quote, finestre, aspettativa di vita e così via, cioè gli elementi che spostano troppo in la nel tempo le #per i lavoratori non sono cose attribuibili esclusivamente al Governo Monti ed alla riforma di Elsa. Gli stessi danni o forse addirittura di più li hanno provocati leprecedenti, quelle di Berlusconi con Maroni prima e Sacconi poi, quelle di Prodi con il ...