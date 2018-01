Pensioni | novità da Meloni | serve revisione legge Fornero

Pensioni - Di Maio : aboliremo la Fornero - novità M5s Video : Il Movimento 5 stelle dichiara guerra alla riforma Pensioni targata Fornero varata nel 2011 dal Governo Monti sostenuto in parlamento dalla maggioranza di grosse koalition alla tedesca, la maggioranza di larghe intesa che andava dal Partito democratico a Forza Italia. Sulla rottamazione della legge Fornero il candidato premier del movimento politico di Beppe Grillo attacca il leader della Lega Matteo Salvini dopo il dietrofront di Silvio ...

Pensioni - novità da Poletti : sì modifiche Fornero - no abolizione Video : E' piena di difetti, si può modificare in qualche punto, ma non si può abolire per non mettere ha rischio i conti pubblici: questa la posizione del #Governo Gentiloni sulla riforma #Pensioni della Fornero espressa oggi dl ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Giuliano Poletti. Sostanzialmente la stessa posizione espressa dal ministro dell'Economia e delle Finanze Pier Carlo Padoan e dal segretario del Partito democratico Matteo Renzi il ...

Riforma Pensioni - Salvini : legge Fornero va cancellata - le ultime novità Video : Altro che semplici modifiche, la Riforma #Pensioni targata Fornero va abolita senza se e senza ma. Non fa nessun passo indietro il leader della Lega #Matteo Salvini dopo le ultime dichiarazioni del presidente di Forza Italia #Silvio Berlusconi sulla legge Fornero. Da modificare in alcune sue parti, secondo l'ex premier che torna indietro rispetto al messaggio lanciato nei giorni scorsi dopo il vertice con Salvini e Meloni. Pensioni, Salvini ...

Riforma Pensioni - Renzi : più flessibilità per l'uscita anticipata - le novità Video : Mentre il centrodestra si unisce apparentemente attorno alla proposta del leader della Lega Matteo di abolizione della legge Fornero, il segretario del Partito democratico #Matteo Renzi parla di Riforma #Pensioni indicando come prioritaria una maggiore flessibilita' in uscita dal lavoro verso nuove forme di pensione anticipata. E nello stesso tempo l'ex premier mette in risalto le contraddizioni nel centrodestra sulla questione previdenziale ...

Pensioni - ultimissime novità ad oggi 11/01 : è l'ora della quota 41? Video : Il dibattito elettorale si accende sulle nuove ipotesi di riforma del settore previdenziale. Ultima in ordine di tempo è la promessa di rendere strutturale la quota 41 [Video], ma le proposte di controriforma o di aggiustamento della legge Fornero continuano a moltiplicarsi. Proviamo a fare ordine riportando le ultime prese di posizione al riguardo nel nostro nuovo articolo di approfondimento. Dal M5S il rilancio della quota 41 per i lavoratori ...

Pensioni - Salvini : si può abolire la Fornero - vince l'Italia - le novità Video : La questione della riforma #Pensioni continua ad agitare il dibattito politico che si fa sempre più acceso in vista delle elezioni politiche del 4 marzo prossimo. Anche sull'abrogazione della tanto contesta legge Fornero, varata nel 2011 dal Governo Monti sostenuto dalla maggioranza di larghe intese [Video]che andava da Forza Italia al Partito democratico, hanno stretto nei giorni scorsi l'intesa elettorale i leader del centrodestra Giorgia ...

Pensioni - ultimissime novità oggi 10/01 : sulla legge Fornero solo aggiustamenti? Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni ad oggi 10 gennaio 2018 vedono arrivare nuovi aggiornamenti sulla proposta di abolizione della legge Fornero [Video] da parte del Centrodestra. A tornare sull'argomento è stato il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, spiegando di voler intervenire la' dove ci sembra giusto. Una presa di posizione che ha scatenato le reazioni dei contendenti politici. Dal M5S si parla di una smentita della linea adottata ...

Pensioni - centrodestra compatto : stop Fornero - ultime novità Video : Il centro-destra compatto per l'abolizione della riforma #Pensioni targata Fornero. E' una delle priorita' indicate in caso di vittoria alle elezioni politiche del 2018 dai leader della Lega, di Forza Italia e di Fratelli d'Italia, rispettivamente #Matteo Salvini, #Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni che ieri hanno siglato il nuovo accordo in vista dell'appuntamento elettorale del 4 marzo prossimo. L'abrogazione della legge Fornero è stato in ...

Pensioni - ultimissime novità all'8 gennaio su legge Fornero - OCSE e minime Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni ad oggi 8 gennaio 2018 vedono arrivare importanti novita' dalla campagna elettorale. Il Centro Destra ha infatti deciso di puntare all'eliminazione della legge Fornero [Video], mettendo la questione al centro del proprio programma. Nel frattempo l'#OCSE esprime la propria preoccupazione in merito all'entita' dei futuri assegni dei giovani, mentre dalla Camera si chiede ancora una volta di separare l'impatto di ...

Pensioni - Lega : su stop legge Fornero serve chiarezza degli alleati - le novità Video : Riforma #Pensioni con la revisione della legge Fornero, dibattito in corso nel centro-destra [Video] in vista delle elezioni politiche del 2018. Ieri è intervenuto il capogruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati Renato Brunetta, gia' ministro della Pubblica amministrazione di uno dei quattro governi presieduti da Silvio Berlusconi il quale, però, non si è ancora espresso con nettezza sulla legge Fornero, puntando piuttosto alla proposta ...

Pensioni - Fi con Salvini : abolizione Fornero entro 100 giorni - le novità Video : In vista delle elezioni politiche del 4 marzo 2018 sembrano avvicinarsi in materia di riforma #Pensioni e non solo le posizioni tra la Lega di #Matteo Salvini e Forza Italia di Silvio Berlusconi. Forza Italia sembra fare alcuni passi avanti in direzione del Carroccio. Il leader leghista, come si ricordera', ha più volte ribadito che l'abolizione [Video]della legge Fornero è tra le priorita' del suo partito e l'ha posta come precondizione per ...

Riforma Pensioni - Salvini : abolizione Fornero - accordo con Ugl - le novità Video : L'abolizione della Riforma #Pensioni che porta la firma di Elsa Fornero senza se e senza ma. E' soprattutto sulla questione previdenziale che insiste il leader della Lega #Matteo Salvini in vista delle elezioni politiche del 2018 che lo vedono come candidato premier del suo è partito ancora in fase di trattative con gli alleati di centro-destra per l'alleanza elettorale e di governo, al momento nulla sembra scontato anche in considerazione della ...

Pensioni - ultimissime novità ad oggi 4/01 su Manovra 2011 - AdV - APE e cumulo Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni ad oggi 4 gennaio 2018 vedono restare ancora in fase di stallo la misura del cumulo gratuito tra Inps e casse professionali. Il provvedimento continua purtroppo a slittare, nonostante sembri ogni volta vicino all'approvazione definitiva. Per quanto riguarda l'irrigidimento delle regole di pensionamento [Video] previsto dalla Manovra Fornero, proseguono le prese di posizione ad ormai più di sei anni dalla sua ...

Pensioni - ultimissime novità oggi 2 gennaio su APE - RITA e mini aumenti Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni ad oggi 2 gennaio 2018 vedono aprirsi l'anno con l'arrivo delle nuove rivalutazioni assieme ai primi assegni. Si tratta a tutti gli effetti di mini-importi, che rappresentano però un importante punto di discontinuita' rispetto al passato, visto che gli adeguamenti erano bloccati ormai da due anni. Dal punto di vista delle Pensioni anticipate torniamo ad evidenziare la prosecuzione della situazione di stallo in ...