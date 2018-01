Pedaggi autostradali | Sit In di protesta dei sindaci al casello Aq ovest contro rincari

Maxi rincari dei Pedaggi autostradali - l'autotrasporto insorge : Secondo l'Anita, in una fase di ripresa dell'economia in cui il Pil italiano cresce, anche se meno rispetto a molti altri Paesi Ue, ma dove la competitività delle imprese del settore sta ancora ...

Pedaggi autostradali - la logistica insorge contro i maxi-rincari : Il mondo dell'autotrasporto e della logistica insorge contro il rincaro dei Pedaggi autostradali scattato, come vuole la prassi, lo scorso 1° gennaio. L'incremento medio delle tariffe risulta del 2,74% ...

Aumentano luce - gas e Pedaggi autostradali : ma la sommossa è sui 2/3 centesimi dei sacchetti : Da oggi sono in vigore le nuove norme europee grazie alle quali i risparmiatori avranno piena consapevolezza di quanto costa loro realmente investire. Una rivoluzione per la finanza ma in queste ore ...

Melilla (Liberi e Uguali). 'Il Ministro Delrio deve revocare l'aumento dei Pedaggi autostradali A24 e A25' - Abruzzo in Video : L'autostrada è un'Infrastruttura fondamentale per l'economia abruzzese e laziale e questi aumenti rischiano di essere un'ulteriore mazzata per il settore dell'autotrasporto, per i lavoratori ...

La mappa dei rincari dei Pedaggi autostradali : Con l’anno nuovo sono scattati i rincari dei pedaggi autostradali, ma non su tutte le tratte. Ecco una mappa aggiornata. Aumenti sono scattati sulle autostrade da/per Milano, nel dettaglio la tratta Binasco -...

Aumento Pedaggi autostradali e la mediazione Marquis : Il 2018 ha portato ai valdostani una traumatica stangata sui pedaggi autostradali con la tratta Aosta-Morgex leader in Italia per il caro tariffa con un Aumento di quasi il 60%. Una botta pazzesca che ...

Aumento Pedaggi autostradali - Onlit : jungla tariffaria penalizza utenti - aumenti medi del 3% frenano economia : La vecchia rete autostradale, già pagata dallo Stato, assicura ,dopo le privatizzazioni, lauti profitti ingiustificati che penalizzano gli utenti e frenano l'economia. Risultato: oggi sono costretti ...

Da oggi i Pedaggi autostradali costano di più. Cosa bisogna sapere : ... sono stati firmati, quindi, i Decreti Interministeriali di concerto tra il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministro dell'Economia e delle Finanze'. In particolare sono interessate ...

Da oggi i Pedaggi autostradali costano di più. Cosa bisogna sapere : Da oggi, primo gennaio 2018, aumentano le tariffe di pedaggio autostradale, un rincaro accolto da un disappunto bipartisan e dall'ira delle associazioni dei consumatori. L'incremento medio del pedaggio per i veicoli sull'intera rete autostradale, calcolato sulla base delle percorrenze 2016, risulta essere pari al 2,74%. Le ragioni del ritocco "L'aggiornamento annuale delle tariffe deriva dall'applicazione di ...

Melilla (Art - 1-Mdp) su aumenti Pedaggi autostradali : Il Governo tratti col Gestore subito la revoca di questo aumento per evitare un danno all'economia abruzzese, alle imprese e ai pendolari. L'autostrada dei Parchi non può essere una gallina dalle ...

Pedaggi autostradali - A Capodanno arriva la tradizionale stangata : Come ogni anno il Ministero dei Trasporti procede con l'adeguamento dei Pedaggi autostradali. Dal primo gennaio gli automobilisti italiani dovranno sottostare a un incremento medio del 2,74%, ma i più colpiti risulteranno quelli del Nord Italia, per la precisione di Piemonte e Lombardia, con tassi di crescita delle tariffe anche a doppia cifra. Per la Milano Serravalle i prezzi al casello aumenteranno del 13,91%, mentre per la Torino-Milano ...

Pedaggi autostradali - A Capodanno arriva la tradizionale stangata : Come ogni anno il Ministero dei Trasporti procede con l'adeguamento dei Pedaggi autostradali. Dal primo gennaio gli automobilisti italiani dovranno sottostare a un incremento medio del 2,74%, ma i più colpiti risulteranno quelli del Nord Italia, per la precisione di Piemonte e Lombardia, con tassi di crescita delle tariffe anche a doppia cifra. Per la Milano Serravalle i prezzi al casello aumenteranno del 13,91%, mentre per la Torino-Milano ...

La beffa di capodanno : rincari per elettricità - gas e Pedaggi autostradali : La prima novità che porterà il nuovo anno è quella dei rincari delle bollette. Dal primo gennaio la famiglia media italiana dovrà spendere +5,3% per l'elettricità e il 5% in più per il gas. Ma non ...