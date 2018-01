Paziente lasciata in strada al freddo perché non può permettersi le cure

: Baltimora, paziente lasciata in strada al freddo dall'ospedale perché non può pagare le cure - oknosureddit : Baltimora, paziente lasciata in strada al freddo dall'ospedale perché non può pagare le cure - IzzoEdo : RT @FarodiRoma: Baltimora, paziente lasciata al freddo e al gelo perché non aveva i soldi per le cure - FarodiRoma : Baltimora, paziente lasciata al freddo e al gelo perché non aveva i soldi per le cure - TutteLeNotizie : Usa, scandalo a Baltimora: paziente lasciata in strada al freddo - maurazamir : RT @RogerHalsted: Per la #sinistra la #sanità USA è il modello da seguire... Baltimora, paziente lasciata in strada al freddo dall'ospedale… -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di sabato 13 gennaio 2018) In quel di Baltimora nelle scorse ore si è gridato allo scandalo. Una donna è stata abbandonata fuori da una struttura ospedaliera perchè non potevalemediche. La temperatura esterna era di zero gradi e la donna aveva indosso soltanto un camice ospedaliero. Le immagini sono state riprese e caricate sul web. Il video è diventato virale e molte sono state le persone indignate dalla scena. Le immagini della donna Osservando le immagini, si può notare una donna afroamericana VIDEO che è stata dimessa dall'University of Maryland Medical Center. Il suo stato non era di certo dei migliori, dato che la donna aveva ancora i braccialetti dell'#Ospedale addosso e dalle immagini appare molto confusa e provata. La temperatura esterna di zero gradi è stata molto pericolosa per la #con addosso solo il camice e dei calzini. La scena è stata ripresa da ...