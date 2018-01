Par condicio | perché è giusto che l’AgCom controlli anche gli interventi dei giornalisti

Par condicio - "Giù le mani da Orietta" - la Berti pro-M5s non piace al Pd ed esplode la polemica : Durante "Un giorno da pecora" la cantante ha dichiarato che voterà per Grillo. Il dem Boccadutri: "Esposto all'Agcom, valutare il suo ruolo di ospite fisso da Fazio", Di Maio: "Intimidazione bella e buona"

Par condicio - Agcom chiarisce : equilibrio opinionisti programmi extra tg : La specifica riguarda la partecipazione di giornalisti ai talk show dell'emittenza privata in cui si imponeva la presenza di una voce 'pro e una contro' il tema del dibattito

Par condicio - la folle norma su opinionisti e ospiti nei talk tv. Furia Mentana : 'Roba ridicola' : Da oggi, ogni commentatore e opinionista nei talk politici in tv dovrà 'schierarsi'. L' Agcom , in tema di Par condicio , obbligherà anche le tv private a 'etichettare' con il colore di un partito i ...

Par condicio anche per i giornalisti - Mentana contro la delibera AgCom : “Rispediamo tutto al mittente” : Enrico Menatana durante il Tg di La7 ha commentato l’articolo 7 della delibera AgCom che introduce una novità nel mondo dell’informazione privata in vista del voto del 4 marzo: la par condicio anche per i giornalisti-ospiti nelle tv private. Ecco il testo dell’Articolo 7: È indispensabile garantire, laddove il format della trasmissione preveda l’intervento di un giornalista o di un opinionista a sostegno di ...

Elezioni 2018 - l'ultima follia dell'Agcom : Par condicio anche per i giornalisti : Par di capire, insomma, che per dire la propria in una trasmissione politica, bisognerà fare outing . "Ebbene sì, lo confesso, amo Grasso e la Boldrini", tanto per fare un esempio. E immediatamente ...

Macché Par condicio - è la legge Sallusti-Travaglio : «Un problema esistente che viene risolto usando il machete, creando un'ingiustizia ancora più grande». Così il direttore del Tg La7 Enrico Mentana, che di campagne elettorali e relative infinite maratone ne conta parecchie alle spalle, bolla il regolamento approvato dall'Agcom sulla par condicio da applicare nelle tv private in campagna elettorale. Il riferimento è alla norma del regolamento che prevede - in ...

La Par condicio varrà anche per i giornalisti (tranne in Rai) : Ecco cosa prevede l'articolo 7 della delibera approvata dall'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, che introduce una novità nel mondo dell'informazione privata in vista del voto del 4 marzo:

L'Agcom vara il regolamento sulla Par condicio : dovrà essere applicata anche ai giornalisti-ospiti nelle tv private : La delibera delL'Agcom sulla par condicio durante la campagna elettorale, approvata il 10 gennaio, parla chiaro: se il format di una trasmissione in onda su una tv privata prevede l'intervento di un giornalista o di un opinionista a sostegno di una tesi, allora bisognerà prevedere un contraddittorio, cioè un altro giornalista che sostiene una tesi diversa. In poche parole: la par condicio varrà anche per i giornalisti.Ecco ...

Par condicio e cronisti : "Dichiarino la posizione" : L' Agcom ha definitivamente approvato lo schema che regolamenta l'applicazione della par condicio nelle tv private durante questa campagna elettorale che ha appena preso il via. E nelle nuove linee ...

Par condicio e cronisti : Dichiarino la posizione : L'Agcom ha definitivamente approvato lo schema che regolamenta l'applicazione della par condicio nelle tv private durante questa campagna elettorale che ha appena preso il via. E nelle nuove linee guida c'è di fatto una novità e si trova all'articolo 7: "Laddove il format del programma preveda l’intervento di un giornalista o di un opinionista a sostegno di una tesi, deve essere garantito uno spazio ...

Par condicio e elezioni in tv Contraddittorio anche tra i giornalisti : L'Autorità Garante per le comunicazioni- Agcom - ha approvato lo schema di regolamento per l'applicazione della par condicio da parte delle tv private nella campagna elettorale per le elezioni ...

Una Par condicio fuori dal tempo (del web) : Tra le norme che la legislatura appena conclusa avrebbe dovuto modificare c'è senz'altro quella sulla par condicio. Si sono sbandierate ai quattro venti per cinque anni novità legislative in grado di valorizzare in tutti i settori i frutti dell'innovazione tecnologica e non ci si è resi conto dell'anacronismo della legge che dal 2000 disciplina gli spazi di propaganda politica sui media tradizionali, in particolare la ...

Ok Vigilanza alla Par condicio - Vespa e Fazio sono salvi : Il primo mirava ad escludere i programmi "che trattino i temi dell'attualità politica ma siano ibridati con i canoni dell'intrattenimento"; il secondo i programmi a "contenuto anche informativo i cui ...

M5S isolato - la Commissione di Vigilanza Rai approva il regolamento sulla Par condicio : salvi Vespa e Fazio (di B.Acquaviti) : Anche in piena campagna elettorale i politici potranno continuare a sedersi sulle bianche poltrone di 'Porta a porta' o accanto al mega acquario di 'Che tempo che fa'. L'infotainment targato Rai non ...