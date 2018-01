Pallanuoto | Champions League 2018 | Pro Recco-Sabadell 13-5 Liguri cinici | gli ospiti si

Pallanuoto - Champions League 2018 : Dinamo Mosca-Brescia 9-9. I lombardi strappano un punto in Russia - ma quanti rimpianti! : Uno spot per la Pallanuoto: l’emozionante partita tra Dinamo Mosca e Brescia, che ha aperto il sesto turno della Champions League di Pallanuoto maschile, si è conclusa sul 9-9. Gara che ha vissuto sul filo dell’equilibrio per tre quarti, poi nell’ultima frazione è successo di tutto: a metà tempo allungo sul +2 dei russi che poteva decidere la gara, ma gli italiani hanno suonato la carica portandosi addirittura in vantaggio, ...

Champions League - sabato 13 gennaio la Pro Recco Pallanuoto in esclusiva su Primocanale in tv e sul web : ... in programma sabato 13 gennaio alle 20.30 alle Piscine di Albaro, sarà trasmessa in esclusiva per la Liguria da Primocanale sul canale 10 del Digitale Terrestre e in streaming su Primocanale.it e ...

Pallanuoto - Champions League 2017-2018 : impresa dell’AN Brescia - battuto allo scadere lo JUG : Altra super vittoria per l’AN Brescia nella Champions League di Pallanuoto: impresa titanica per i ragazzi guidati da Sandro Bovo che alla Piscina Mompiano, davanti al pubblico di casa, riescono a battere lo JUG Dubrovnik per 9-8 al termine di un incontro pieno di emozioni. Terza piazza nel raggruppamento A, l’obiettivo passaggio del turno resta ancora vivo. Primo quarto davvero equilibrato, chiuso sul 2-2, con un super Janovic a ...

Pallanuoto - Champions League 2017-2018 : Brescia attende i Campioni di Croazia in un match delicato in chiave Final Eight : Domani sera, alle ore 20.30, Brescia attende i Campioni di Croazia del Dubrovnik nell’incontro valido per il quinto turno della Champions League di Pallanuoto maschile: in palio punti pesantissimi in ottica Final Eight, anche se non è ancora terminato il girone d’andata della prima fase. I balcanici infatti precedono i lombardi nella classifica del Girone A di un solo punto: Dubrovnik terzo a quota 7, Brescia quarto a quota 6, a pari ...

Pallanuoto - Champions League 2017-2018 : trasferta insidiosa per la Pro Recco con lo Jadran Herceg Novi : Nuovo appuntamento per la fase a gironi della Champions League di Pallanuoto, l’ultimo prima della pausa natalizia. Siamo alla quinta giornata: la Pro Recco va a caccia della vetta, sfidando proprio la leader della classifica del girone B, lo Jadran Herceg Novi. trasferta davvero insidiosa per i campioni d’Italia in carica (match in programma domani alle 18.30, con diretta streaming su http://www1.len.eu/?p=7032): i montenegrini sono ...

Pallanuoto - Champions League 2017-2018 : Szolnoki-Pro Recco 10-9. Liguri sconfitti nel finale dai magiari : Arriva la prima sconfitta, seppur indolore, per la Pro Recco, che nella quarta giornata d Champions League di Pallanuoto esce sconfitta dal confronto con la formazione magiara dello Szolnoki per 10-9, dopo essersi trovata in vantaggio anche di tre gol. I Liguri sono già qualificati alla Final Eight. Grande avvio di Ivovic, e Recco in vantaggio per 2-0 dopo un minuto e mezzo di gara, a ruota Molina arrotonda sul 3-0. La sfida appare in discesa ...

Pallanuoto - Champions League 2017-2018 : Brescia corsaro a Budapest. I lombardi si impongono 6-8 : Finalmente una bella prova anche in Europa per il Brescia: nella quarta giornata di Champions League di Pallanuoto maschile i lombardi si impongono per 6-8 in casa del Budapest, salendo a quota sei e rilanciando le ambizioni di qualificazione alla Final Eight di Genova. La gara si mostra molto equilibrata, con il primo quarto chiuso sull’1-1. I padroni di casa tentano l’allungo prima di metà gara, chiudendo il secondo quarto in ...

Pallanuoto - Champions League 2017-2018 : doppia sfida Italia-Ungheria. Pro Recco e Brescia in terra magiara : Lo spezzatino di campionato è stato causato dal sabato ricco di Pallanuoto continentale: in Champions League il 9 dicembre si giocherà la quarta giornata, che vedrà in acqua un doppio confronto sull’asse Ungheria-Italia, con entrambe le nostre rappresentanti in trasferta. Alle 18.30 la Pro Recco, unica formazione a punteggio pieno dopo le prime tre gare, farà visita allo Szolnoki, che in Patria è a punteggio pieno dopo otto giornate, ...

Pallanuoto - Champions League 2017-2018 : Pro Recco-Steaua Bucarest 15-6. Liguri a punteggio pieno : La Pro Recco batte anche i romeni della Steaua Bucarest per 15-6 ed al termine della terza giornata di Champions League di Pallanuoto maschile è l’unica squadra rimasta a punteggio pieno. Va ricordato per completezza d’informazione che i Liguri sono qualificati di diritto alla Final Eight in qualità di club organizzatore. Ivovic e Bogdegas con una doppietta a testa scavano il solco decisivo già nel primo quarto, chiuso sul 5-0 con la ...

Pallanuoto - Champions League 2017-2018 : AN Brescia sconfitta allo scadere per 7-6 dall’Olympiacos : Seconda sconfitta in tre partite della Champions League della Pallanuoto per l’AN Brescia. I ragazzi guidati da Sandro Bovo non riescono a sfruttare il fattore campo alla Piscina Mompiano e vengono battuti per 7-6 al termine di un match clamoroso dai greci dell’Olympiacos. Christian Presciutti e compagni ora sono in una situazione davvero critica nel raggruppamento A: sesti a soli tre punti, una battuta d’arresto casalinga che ...

Pallanuoto - Champions League 2017-2018 : vola l’AN Brescia! Battuto il Barceloneta di misura : Giornata capolavoro per l’Italia della Pallanuoto nelle Coppe Europee. Dopo i successi di Sport Management (Euro Cup) e Pro Recco, arriva anche la prima vittoria nella fase preliminare della Champions League per l’AN Brescia. I lombardi si impongono in una Mompiano esplosiva contro il Barceloneta in una battaglia conclusasi per 6-5. Successo fondamentale per la banda guidata da Sandro Bovo per mantenere aperte le speranze di ...