Orietta Berti e l' endorsement ai 5 Stelle | il Pd la denuncia per violazione della par

Par condicio - "Giù le mani da Orietta" - la Berti pro-M5s non piace al Pd ed esplode la polemica : Durante "Un giorno da pecora" la cantante ha dichiarato che voterà per Grillo. Il dem Boccadutri: "Esposto all'Agcom, valutare il suo ruolo di ospite fisso da Fazio", Di Maio: "Intimidazione bella e buona"

'Giù le mani da Orietta' - la Berti pro M5s non piace al Pd ed esplode la polemica : Ciò è ancor più necessario per quelle trasmissioni che, apparentemente di satira o di varietà, diventano poi occasione per dibattere direttamente o indirettamente temi di attualità politica, senza ...

Di Maio : "Giù le mani da Orietta Berti" : Roma, 13 gen. (AdnKronos) - "Qualche tempo fa ho incontrato Orietta Berti negli studi RAI di Milano, poco prima di essere intervistato da Fabio Fazio. E' stato per me un vero piacere! Abbiamo chiacchierato per un po', ci siamo raccontati i nostri impegni e ne ho approfittato per farmi un selfie assi

Di Maio : "Giù le mani da Orietta Berti" : "Qualche tempo fa ho incontrato Orietta Berti negli studi RAI di Milano, poco prima di essere intervistato da Fabio Fazio. E' stato per me un vero piacere! Abbiamo chiacchierato per un po', ci siamo ...

Di Maio : "Giù le mani da Orietta Berti" : Roma, 13 gen. (AdnKronos) - "Qualche tempo fa ho incontrato Orietta Berti negli studi RAI di Milano, poco prima di essere intervistato da Fabio Fazio. E' stato per me un vero piacere! Abbiamo ...

Elezioni - Di Maio (M5S) : giù le mani da Orietta Berti : Roma, 13 gen. (askanews) - "Qualche tempo fa ho incontrato Orietta Berti negli studi RAI di Milano, poco prima di essere intervistato da Fabio Fazio. È stato per me un vero piacere! Abbiamo ...

"Giù le mani da Orietta Berti". Luigi Di Maio difende la cantante dall'esposto Pd : "Qualche tempo fa ho incontrato Orietta Berti negli studi RAI di Milano, poco prima di essere intervistato da Fabio Fazio. E' stato per me un vero piacere! Abbiamo chiaccherato per un po', ci siamo raccontati i nostri impegni e ne ho approfittato per farmi un selfie assieme a lei che ho prontamente girato a mia mamma, sua grande fan. Insomma c'è stata subito una grande simpatia reciproca e mi ha detto che seguiva attentamente gli sviluppi ...

Esposto Pd contro Orietta Berti 'grillina' : Altro che contraddittorio degli opinionisti: qui abbiamo addirittura un personaggio dello spettacolo che esprime pubblicamente la propria preferenza politica , con tanto di endorsement a una lista, ...

Giù le mani da Orietta Berti! : di Luigi Di Maio Qualche tempo fa ho incontrato Orietta Berti negli studi RAI di Milano, poco prima di essere intervistato da Fabio Fazio. E' stato per me un vero piacere! Abbiamo chiaccherato per un po', ci siamo raccontati i nostri impegni e ne ho approfittato per farmi un selfie assieme a lei che ho prontamente girato a mia mamma, sua grande fan. Insomma c'è stata subito una grande simpatia reciproca e mi ha detto che seguiva attentamente ...

Orietta Berti : "Di Maio? Bellissimo" : Il 4 marzo " voglio dare il voto, al mio amico Grillo. Le promesse vanno mantenute !". Lo ha detto Orietta Berti a 'Un giorno da pecora' Rai Radio 1, che a proposito del candidato premier Luigi Di ...

Orietta Berti : "Luigi Di Maio? Ha solo un difetto : è troppo bello. Voterò per Grillo" : "Il 4 marzo voterò il mio amico Grillo. Gliel'ho sempre promesso ma non l'ho mai votato, ero sempre all'estero". Orietta Berti, ospite a "Un giorno da pecora", si sbilancia sulle sue intenzioni di voto per le prossime elezioni.La cantante, durante il programma radiofonico in onda su Rai Radio1, ha espresso dei timori per la questione "alleanze", ma è convinta che i pentastellati meritino di governare: "Quello mi preoccupa un po'. ...

Domenica In – Undicesima puntata del 31 dicembre 2017 – Marco Liorni - Roberto Bolle - Orietta Berti e Renzo Arbore tra gli ospiti. : Domenica In, nuova Domenica e nuova puntata, Undicesima, del noto contenitore Domenicale della prima rete di stato. Con una struttura in evoluzione, visti gli ascolti tutt’altro che esaltanti (ora il leggera risalita con la scorsa puntata al 15% ma con l’assenza della concorrenza di Barbara D’Urso), ci si appresta ad un nuovo pomeriggio con Cristina […] L'articolo Domenica In – Undicesima puntata del 31 dicembre 2017 – ...

IL SABATO ITALIANO/ Anticipazioni : Alba Parietti e Orietta Berti tra gli ospiti (oggi 16 Dicembre 2017) : Il SABATO ITALIANO, Alba Parietti e Orietta Berti tra gli ospiti del salotto televisivo di Eleonora Daniele su Rai 1. Per la showgirl, recentemente denunciata una molestia subita in passato(Pubblicato il Sat, 16 Dec 2017 02:49:00 GMT)