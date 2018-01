Open Fiber con Acea a Roma | fibra ottica in 1 | 2 milioni di case

Accordo Open Fiber-Acea per la rete in fibra a Roma : Acea e Open Fiber siglano l'Accordo per portare la fibra nelle case dei Romani per un totale di investimenti di circa 375 milioni in cinque anni: la rete che permetterà lo sviluppo di servizi ...

Acea e Open Fiber investono 375 milioni per la fibra a Roma : (Teleborsa) - Acea e Open Fiber hanno siglato un'intesa per lo sviluppo di una rete di comunicazione a banda ultra larga nella città di Roma . Il progetto, si legge in una nota, prevede la ...

Open Fiber : accordo con Ferrara - banda ultralarga in arrivo : Roma, 21 dic. (askanews) accordo tra Open Fiber e il comune di Ferrara 'per la realizzazione di una rete a banda ultralarga che garantirà ai cittadini una connessione ultrarapida, sicura ed efficiente ...

Open Fiber avvia lavori per banda ultra larga a matera : Roma, 20 dic. (askanews) La fibra ottica di ultima generazione di Open Fiber arriva a matera, Capitale Europea della Cultura 2019: l'azienda ha infatti dato il via ai lavori per la realizzazione di un'...

Open Fiber - continua espansione ultra banda larga. Lista città : continua il lavoro di cablatura in fibra ottica di Open Fiber. Questa volta accordo con l'Aquila, ma solo due settimane fa era stata sancita la stessa intesa per 270 città e per zone disagiate

Open Fiber - il Copasir chiede un'informativa : Roma, 14 dic. (askanews) Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir) avrebbe chiesto ieri durante un'audizione al direttore dell'Aisi, Mario Parente un'informativa sulla ...

Acea - Donnarumma : da accordo Open Fiber via a 200 mln investimenti : Roma, 12 dic. (askanews) - Un accordo di Acea con Enel su Open Fiber per la banda ultralarga potrebbe sbloccare investimenti tecnologici da parte dell'azienda municipalizzata romana per oltre 200 ...