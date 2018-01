Oltre un' ora di gameplay per Hokuto ga Gotoku

Oltre 7.300 posti per i senza fissa dimora : ...concetto di accoglienza ha costruito una rete e un sistema di collaborazione tra pubblico e privato capace di prendere in cura e provvedere a reinserire nel tessuto sociale cittadino il vasto mondo ...

Notte da lupi al Nord : forti temporali e nubifragi tra Genova - Torino e Milano. Fiume Stura Oltre il livello di pericolo : Notte temporalesca al Nord come in pieno Autunno. Super nevicate e disagi sulle Alpi. Fiume Stura sulla soglia di pericolo. Come ampiamente previsto nel nostro editoriale è giunto l'apice del...

"Lo sci non mi basta più - Oltre all'oro sogno di migliorare il mondo" : La stella Usa: 'Tra Coppa e Olimpiadi scelgo i Giochi. Goggia forte e intelligente, con lei mi diverto molto' Non ha ancora smaltito il jet-lag. "Il ritorno in Europa è sempre complicato", dice ...

Andare Oltre ora ha una sede a Lecce : 'Luogo aperto a tutti i cittadini' : Lecce - E' stata inaugurata questa sera, alle 19,30, la sede Leccese di Andare Oltre, il movimento politico di cui leader è Pippi Mellone, attuale sindaco di Nardò, rappresentato questa sera dal suo ...

Campagna elettorale : le promesse Oltre i conti : Il presidente Mattarella ha chiesto alla politica più realismo ma i partiti continuano a far promesse senza pensare a dove troveranno le risorse

Iran - ancora sangue : in sei giorni Oltre 20 morti : In serata è intervenuta anche l'Unione europea attraverso la portavoce dell'Alto Rappresentante per la politica estera dell'Ue, Federica Mogherini: 'Siamo stati in contatto con le autorità Iraniane e ...

Andora - Oltre 2000 persone ad incoraggiare gli 85 coraggiosi del cimento invernale : Uno spettacolo nello spettacolo, visto da 2000 persone, il cimento goliardico di Andora "Semmu a bagnu" che ha visto quasi cento partecipanti bagnarsi nel mare di Andora, animando la festa sulla ...

E' l'anno del cibo italiano : Oltre 5mila tipicità in una lista ricca - curiosa e colorata : L'Italia detiene il record mondiale per varietà e ampiezza del patrimonio agroalimentare. Sul podio delle "bandiere del gusto" Campania, Toscana e Lazio, ma vediamo quali sono le specialità nazionali

Il Bitcoin crolla di Oltre il 20% - ora è sotto quota 13 mila dollari : Il Bitcoin è crollato sotto quota 13mila dollari, arrivando a perdere fino al 21% del valore. Lo riferisce l'agenzia Bloomberg. A pesare sono i dubbi sul reale valore di questi asset virtuali: basti ...

Dating online - per gli italiani Oltre un’ora al giorno : Secondo un’indagine della piattaforma C-Date l’inverno è la stagione più calda per gli incontri casuali, con un’impennata del 15% negli accessi. La ricerca di...

Thales Alenia Space in prima fila per l'esplorazione Oltre l'orbita terrestre : ... le competenze e le opportunità nello spazio oltre l'orbita terrestre', ha affermato Walter Cugno, Vice Presidente Esplorazione e Scienza di TAS. 'Per noi le partnership con le compagnie statunitensi ...

(VIDEO) Testaccio - contraffazione - scoperto laboratorio clandestino. Sequestrate attrezzature e Oltre 70mila etichette : 16/12/2017 – I finanzieri del Comando Provinciale di Roma hanno scoperto un vero e proprio laboratorio clandestino per la realizzazione di abbigliamento con marchi contraffatti. Sequestrate macchine da cucire e pen drive, oltre a 70.000 articoli, fra capi di abbigliamento e loghi pronti per essere applicati. Nel corso del costante controllo economico del territorio condotto dai […] L'articolo (VIDEO) Testaccio, contraffazione, ...

