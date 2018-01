Oltre la missione militare | crescono del 5 | 1% le esportazioni italiane in Niger

L'Italia prepara la missione militare in una Tunisia che ribolle. Oltre 200 arresti - decine di feriti (di U. De Giovannangeli) : Per cercare di stimolare l'economia, e portare avanti le riforme strutturali richieste dal Fondo monetario internazionale, il Governo tunisino ha approvato una legge finanziaria per il 2018, entrata ...

L'Italia prepara la missione militare in una Tunisia che ribolle. Oltre 200 arresti - decine di feriti : Se c'è un Paese che in questi giorni sta monitorando con crescente preoccupazione ciò che avviene in Tunisia, questo Paese è L'Italia. E non si tratta solo di vicinanza geografica. Chi ha memoria, al Viminale come alla Farnesina, ricorda che quando ancora in Libia "regnava" Gheddafi, a riempire le carrette del mare sulla rotta del Mediterraneo erano tunisini che fuggivano dalla dittatura sempre più ferrea di Ben Ali e ...