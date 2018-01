Nuova manifestazione della Lav a Torino contro la caccia

CasaPound sfida ancora Sala : Nuova manifestazione davanti al Comune di Milano : Militanti del gruppo di estrema destra sotto Palazzo Marino con uno striscione e finti pacchi dono: "Degrado, immigrazione, emergenza casa: ecco i regali del...

Da Roma a Como - la risposta di Forza Nuova al divieto di manifestazione : Forza Nuova non si ferma a Roma, all'intimidazione a Repubblica, e a Como lancia una Nuova provocazione. I militanti del partito di estrema destra non si fermano neanche di fronte al 'no' del questore che questa mattina ha negato loro l'autorizzazione per un presidio in programma sabato 9 dicembre. Una contRomanifestazione in risposta al corteo organizzato dal Pd sul lungolago per protestare contro il blitz degli skinheads del 28 novembre ...

Como : vietata manifestazione di Forza Nuova : Il questore ha detto no per motivi di sicurezza, visto che lo stesso giorno si terrà una manifestazione antifascista organizzata dal Pd per protestare contro l'irruzione del gruppo di skinheads in una ...

A Como la questura dice no alla manifestazione di Forza Nuova : Arriva dalla questura di Como il no alla contro-protesta che Forza Nuova voleva organizzare a Como e a cui avrebbe preso parte anche il leader nazionale Roberto Fiore.Una manifestazione che il partito dell'ultra-destra aveva indetto nello stesso giorno di quella organizzata invece dal Partito Democratico e dalla società civile, in segno di protesta contro un gruppo di skinhead che avevano fatto irruzione durante una riunione di ...

Il blitz degli skinhead a Como - il questore blocca la contromanifestazione di Forza Nuova : Il questore di Como, Giuseppe De Angelis, ha vietato il contro-presidio di Forza Nuova previsto per il 9 dicembre a Como a cui avrebbe partecipato anche il leader di Forza Nuova, Roberto Fiore. Lo si ...

Una Nuova grande manifestazione in Catalogna : Migliaia di persone hanno manifestato a Barcellona per chiedere il rilascio degli ex ministri del governo e dei leader indipendentisti arrestati dieci giorni fa The post Una nuova grande manifestazione in Catalogna appeared first on Il Post.

Roma - al grido di "Tutto per la patria" al via la manifestazione di Forza Nuova : Il corteo sfilerà tra le vie dall'Eur e approderà sotto il Colosseo quadrato. Tensione tra alcuni manifestanti prima dell'inizio

Marcia su Roma - Roberto Fiore (Forza Nuova) : “Antistorico vietarci la manifestazione. Gli italiani non sono più antifascisti” : Dopo il No del Viminale, Forza Nuova scenderà in piazza a Roma il 4 novembre: “Avevamo chiesto il 28 ottobre, c’è stata fortissima polemica. Abbiamo cambiato data per senso di responsabilità e oggi riceviamo il testimone del 4 novembre come giorno della Patria“, dice Roberto Fiore a ilfattoquotidiano.it. “È il giorno in cui noi capiamo che questa Patria, offuscata per 70 anni dagli “anti”, a partire ...