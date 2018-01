"Noi donne siamo lusingate dalle attenzioni maschili. Se non ci fossero finirebbe il mondo. Possiamo sempre dire di no" : "Lo scandalo Weinstein ha avuto il merito di far scoppiare il bubbone degli abusi e dei ricatti sessuali, ma le giuste proteste femminili rischiano di trasformarsi in una caccia alle streghe che, paradossalmente, indebolisce proprio noi donne". Lo dice Claudia Gerini su Il Messaggero, commentando la lettera appello con cui Catherine Deneuve, e molte attrici con lei, su Le Monde hanno difeso la "libertà di importunare, indispensabile alla ...

Amaro (UD) - Modulblok : “Per Noi gli ingegneri sono donne e fanno la differenza” : E chi lo dice che le donne non posso fare gli ingegneri ed anzi dirigere un team di colleghi maschi? La prova la offre Modulblok di Amaro (UD) che, nel nutrito team ad alta specializzazione del suo ufficio tecnico, di donne ingegnere ne ha addirittura tre di cui una è una figura di vertice della struttura. «I nostri modelli di approccio esigono menti giovani e preparate – dichiara Mauro Savio amministratore unico dell’azienda friulana ...

VALENTINA DALLARI/ Uomini e Donne - in cura per disturbi alimentari : gli auguri di Raffaella MenNoia : VALENTINA DALLARI, l'ex tronista di Uomini e Donne sta vivendo un momento molto difficile a causa di disturbi alimentare. Raffaella Mennoia le fai i suoi migliori auguri.(Pubblicato il Wed, 10 Jan 2018 18:42:00 GMT)

Fiorella ManNoia a Panariello sotto l’albero canta Nessuna conseguenza contro la violenza sulle donne (video) : Fiorella Mannoia a Panariello sotto l'albero superospite dello show condotto dal comico toscano su Rai 1. La cantante romana ha preso parte giovedì 21 dicembre alla prima delle due serate all'insegna della comicità con il one-man show di Giorgio Panariello, in diretta dal Modigliani Forum di Livorno. Fiorella Mannoia a Panariello sotto l'albero è salita sul palco dopo il momento di riflessione del comico sul tema attuale della violenza sulle ...

Panariello sotto l'albero 2017/ Ospiti e diretta : la ManNoia e l'inno alle donne (Prima puntata) : Panariello sotto l'albero, anticipazioni prima serata 21 dicembre: Giorgio Panariello e Diana Del Bufalo padroni di casa, Morandi, Zucchero, Cortellesi, Albanese e Incontrada tra gli Ospiti.(Pubblicato il Fri, 22 Dec 2017 00:06:00 GMT)

FIORELLA MANNoiA/ Si esibisce sul suo inno alle donne "Nessuna conseguenza" (Panariello sotto l'albero) : FIORELLA MANNOIA sarà; ospite del Panariello sotto l'albero, a breve con una serie di concerti a teatro per privilegiare atmosfera più intima e riservata. Il tour si chiamerà 'Combattente'(Pubblicato il Thu, 21 Dec 2017 23:54:00 GMT)

Cristina Buccino / L’icona sexy di Instagram si confessa : ‘Noi donne siamo tutte cornute!’ : Cristina Buccino, fenomeno social: la 33enne proprio ieri è riapparsa in televisione durante Le Iene insieme ad Angelo Duro, ecco le ultime dichiarazioni della sexy star.(Pubblicato il Mon, 11 Dec 2017 17:08:00 GMT)

Le ‘coccodé’ 30 anni dopo : Arbore - oggi donne più brave di Noi : Meditazione sui risultati della satira di ‘Indietro tutta’ L'articolo Le ‘coccodé’ 30 anni dopo: Arbore, oggi donne più brave di noi proviene da VanityFair.it.

Manuela Arcuri / Video - L’attrice parla delle molestie : ‘Noi donne dobbiamo essere coraggiose e denunciare!’ : Manuela Arcuri intervistata su Rai2 parla del suo ruolo di madre e attrice e racconta anche il suo punto di vista sui recenti casi di molestie sessuali nel mondo del cinema.(Pubblicato il Thu, 07 Dec 2017 12:22:00 GMT)

Berlusconi : “Per Noi la difesa delle donne è da sempre una priorità. La Boschi non ha fatto nulla” : “Per noi la difesa delle donne è sempre stata prioritaria. Il governo ha dato la delega alla Boschi e poi non ha fatto nulla”. Silvio Berlusconi, ormai in piena campagna elettorale, dalla tribuna di “Mattino 5” ha rivendicato l’impegno di Forza Italia per le pari opportunità e contro le molestie al sesso femminile. Parola dell’ex Cavaliere, quello delle cene eleganti, quello a processo per corruzione in atti ...

Italia - c è una Nazionale che vede il Mondiale. Bertolini 'Ora forse scoprirete anche Noi donne' : Magari per l'amichevole di gennaio prossimo contro la Francia, una delle nazionali più forti al mondo, ci potrà essere spazio per noi. E spero che ce ne sia anche per le gare di qualificazione, anche ...

Francesco Monte tronista? /Uomini e donne - la benedizione di Raffaella MenNoia è già arrivata : Non si fa altro che parlare di Francesco Monte e se qualcuno lo rivuole sul trono a Uomini e donne, altri lo vogliono come naufrago all'Isola dei Famosi 2018, lo rivedremo in tv?(Pubblicato il Fri, 01 Dec 2017 11:19:00 GMT)

Uomini e Donne/ Anticipazioni - l'ottimismo di Gemma : "Ogni sentimento fa parte di Noi!" (Trono Over) : Uomini e Donne, Anticipazioni trono Over: Gemma Galgani vera regina del programma. Gli ascolti continuano a premiare la dama: arriverà il lieto fine anche con Giorgio Manetti?(Pubblicato il Sun, 26 Nov 2017 11:04:00 GMT)

Boldrini : 'La violenza sulle donne è uno sfregio per tutti Noi' - : La presidente della Camera è intervenuta a Montecitorio nella Giornata internazionale contro la violenza sulle donne : "Caso Weinstein in Italia non ha avuto lo stesso effetto". In Aula anche Maria ...