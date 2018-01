Nitro torna allo Sky Stone per il nuovo album

Nitro torna con 'No comment' e non fa sconti a nessuno : "È finita la pacchia : fare rap sul serio è ancora figo" : Come vedi dal tuo punto di vista la scena rap di oggi? Grazie a Dio non la vedo male: c'è attenzione attorno, ci sono i numeri e i pezzi iniziano ad andare in TV, radio e streaming. Ma, c'è sempre un ...