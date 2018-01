Nikki Haley spiega la decisione di Trump sull' accordo nucleare con l' Iran

Nikki Haley - la nuova 'iron lady' della politica americana Video : Incarna lo spirito della tradizione conservatrice repubblicana e, in questo momento, è il vero punto di riferimento in politica estera dell'amministrazione Trump. Lo stesso presidente degli Stati Uniti la terrebbe in grandissima considerazione, molto di più rispetto al segretario di Stato, Rex Tillerson. Del resto le ultime prese di posizione di Nikki Haley dinanzi al Consiglio di sicurezza ed all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, di cui è ...