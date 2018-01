Nessuna offerta per Alitalia | Air France smentisce

Mediaset - Nessuna offerta ricevuta da Vivendi. Possibile dialogo Tim su contenuti tv : Dopo le perdite straordinarie per il mancato acquisto di Premium, Mediaset conferma nei primi nove mesi dell'anno di rivedere l'utile, con il piano del taglio dei costi che procede più rapidamente del previsto. E nessuna offerta da Vivendi per risolvere la contesa è stata per ora ricevuta , mentre è Possibile un dialogo con Tim «se davvero decidesse di investire in contenuti televisivi». Della joint venture in ...

Juventus - Nessuna offerta a gennaio per Emre Can : Juventus, nessuna offerta a gennaio per Emre Can Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Emre CAN – Come anticipato anche dalla nostra testata la Juventus sta seguendo da tempo l’evoluzione della situazione di Emre Can. Il giocatore è in scadenza di contratto con il Liverpool e, nonostante la pressione di Jurgen Klopp, non sembra intenzionato a ...