Neon Ghènesis Sandàlion | l’intervista all’archeologo Giandaniele Castangia

Neon Ghènesis Sandàlion : l’intervista all’archeologa Luisanna Usai : “Fino a non molti anni fa nessuno si stupiva della mancanza di fonti scritte per la civiltà nuragica, mentre solo recentemente c’è questa ricerca spasmodica per costruire sulla base di qualche segno o simbolo astratto un alfabeto nuragico. A parte il fatto che se esistesse una scrittura nuragica, vista la grande quantità di materiale che […]

Neon Ghènesis Sandàlion : l’intervista all’archeologo Paolo Gull : “L’accesso ai dati è sempre e comunque mediato, quindi la relazione tra noi e i fatti è strategica. Questa nozione è stata fatta propria da correnti dell’archeologia che, raccogliendo in modo talvolta estemporaneo gli stimoli delle controculture occidentali, hanno iniziato a dissodare un terreno estremamente incerto, un campo al di là dell’idea di “vero vs […]

Neon Ghènesis Sandàlion : l’intervista all’archeologo Piero Bartoloni : “I fantarcheologi sono tutti millenaristi, trattano cioè solo di fenomeni epocali, come se la storia fosse un susseguirsi di eventi straordinari e non una successione di una vita “piatta”, turbata solo di quando in quando da quale evento non usuale. In definitiva, la vera Storia di un Popolo la fa il contadino, con il suo […]

Neon Ghènesis Sandàlion : l’intervista all’archeologa Viviana Pinna : “In Sardegna la civiltà nuragica è oggetto di processi di rielaborazione, mitizzazione sino a giungere alla vera e propria falsificazione da parte di appassionati, giornalisti, politici che hanno una conoscenza molto approssimativa degli studi e delle teorie archeologiche. Assistiamo ogni giorno alla nascita, o meglio, alla creazione, di miti e leggende legati alla storia della […]