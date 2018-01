Nba risultati | Houston vince la 3ª di fila | Atlanta k o senza Belinelli

Nba risultati : per LeBron altro disastro - Warriors e TWolves a tutta : Cleveland e LeBron James continuano a cadere. A Indianapolis i Cavs hanno rimediato la terza sconfitta consecutiva, stavolta sprecando un vantaggio di 22 punti e con King James incapace per tre volte ...

Nba - risultati della notte : Durant batte Giannis - Minnesota non si ferma più : Questo fa tutta la differenza del mondo", sottolinea il lungo dei T'wolves, uno degli otto giocatori in doppia cifra del roster di Minnesota in una serata da 51% abbondante dal campo. Dall'altra ...

Nba - risultati della notte : crisi Cleveland - -34 a Toronto. Vincono Lakers e Clippers : Toronto Raptors - Cleveland Cavaliers 133-99 IL TABELLINO Se la sconfitta di 28 punti sul campo dei Minnesota Timberwolves vi sembrava già abbastanza brutta per i Cleveland Cavaliers, forse dovete ...

Nba - risultati della notte : Minnesota è sempre più di Jimmy Butler - Chris Paul trascina Houston : Guarda tutti i video New York Knicks-Chicago Bulls 119-122 TABELLINO "Giocare così al Madison Square Garden, l'arena più famosa del mondo, contro una delle migliori ali di tutta la lega dice tutto ...

Nba - risultati della notte : OKC cade in casa contro Portland - vincono Lakers e Mavs : Oklahoma City Thunder-Portland Trail Blazers 106-117 TABELLINO Il record dice che Portland gioca meglio lontano dal Moda Center che tra le mura amiche e i Thunder lo provano sulla propria pelle ...

Nba - risultati della notte : Golden State fa 5 in fila con Curry - Houston torna a vincere : Golden State Warriors-Denver Nuggets 124-114 IL TABELLINO Per capire quanto sono forti questi Golden State Warriors forse basta questo dato: nelle ultime 23 partite saltate da Kevin Durant (playoff ...

Nba - i risultati. Squillo dei Lakers contro gli Hawks. : Los Angeles (Stati Uniti), 8 gennaio 2018 – Dopo ben nove sconfitte consecutive è arrivata la reazione d'orgoglio dei Los Angeles Lakers che si sono presi di prepotenza la sfida tra formazioni in ...

Nba - risultati della notte : Tatum trascina Boston - Houston cade a Detroit : Brooklyn Nets - Boston Celtics 85-87 IL TABELLINO I Boston Celtics si regalano un'ultima vittoria al fotofinish prima di preparare le valigie e partire direzione Londra per giocarsi la sfida contro i ...

Nba - risultati della notte : tripla doppia di Westbrook e 31 di Paul George - OKC vince a L.A. : L.A. Clippers - Oklahoma City Thunder 117-127 Gli Oklahoma City Thunder rischiavano di distrarsi un po' nella tre giorni a Los Angeles, visto che alcuni dei propri giocatori migliori " a partire da ...

Nba - i risultati della notte. OKC scherza i Lakers - Houston vince senza Harden a Orlando : Los Angeles Lakers-Oklahoma City Thunder 96-133 IL TABELLINO Il punteggio dice già tutto, ma nel caso le percentuali al tiro (appena sopra il 40% quelle dei Lakers, oltre il 60 quelle degli ospiti) ...

Nba - i risultati. I Cavs riabbracciano Thomas e annichiliscono i Blazers : Cleveland (Stati Uniti), 3 dicembre 2017 – Nella notte del ritorno in campo di Isaiah Thomas dopo ben sette mesi di inattività dovuti ai gravi problemi all'anca, i Cleveland Cavaliers hanno ritrovato ...

Nba - risultati della notte : coach Pop vince la n°1.176 - altri 33 di Lou Williams e Clippers ancora vincenti : New York Knicks-San Antonio Spurs 91-100 TABELLINO A far notizia è la vittoria n°1.176 in carriera di Gregg Popovich, che supera George Karl e diventa il quinto allenatore per numero di successi nella ...

Nba - risultati della notte : C.J. McCollum sbanca Chicago in overtime - Jimmy Butler domina i Lakers : Chicago Bulls - Portland Trail Blazers 120-124 OT IL TABELLINO Guarda tutti i video Minnesota Timberwolves - Los Angeles Lakers 114-96 IL TABELLINO Guarda tutti i video Brooklyn Nets - Orlando Magic ...

Nba risultati : Curry torna con 38 punti - Belinelli vince ancora : Steph Curry si riprende i Warriors con 38 punti nella sua prima partita dopo l'infortunio alla caviglia destra che lo teneva fermo dal 4 dicembre: sono la firma sulla vittoria sui Grizzlies. Fa festa ...