NBA | Dallas Mavericks-Los Angeles Lakers SEGUI IL LIVE

NBA - Boston detta legge contro i Cavs. Curry spegne Dallas. Lakers a picco : Decisamente sottotono invece le due stelle più attese – gli amici-nemici James (19 punti) e Irving (11 punti) – che non sono riuscite ad incidere nell'economia del match. Decisamente più sudata ...

NBA : Westbrook show - ma vince Dallas. Boston non si ferma più : I Thunder chiederanno al 2018 quella continuità che ancora non c'è. Seconda sconfitta consecutiva per Okc, mandata al tappeto dai Mavs di un super Dennis Smith Jr. inutile la 12esima tripla doppia ...

NBA - non basta Westbrook - Dallas passa a OKC. Clippers in ripresa - vincono Boston e Washington : Oklahoma City Thunder-Dallas Mavericks 113-116 TABELLINO Da quando sono arrivati in città, ormai 10 anni fa, la partita dell'ultimo dell'anno a Oklahoma City è un classico, e incoraggiante anche il ...

NBA risultati : Spurs ok con Aldridge e il vero Leonard. Toronto scivola a Dallas : Impossibile passare al AT&T Center. Gli Spurs, trascinati dal miglior Kawhi Leonard in stagione e dal solito Aldridge, vincono l'undicesima gara casalinga consecutiva chiudendo le porte della fortezza ...

NBA - risultati della notte : Dallas ferma la striscia di Toronto - Chicago corsara a Milwaukee : Dallas Mavericks - Toronto Raptors 98-93 TABELLINO Il sogno del primato solitario nella Eastern Conference è durato giusto un giorno per i Toronto Raptors. Complice la sconfitta a Natale dei Boston ...

NBA - torna Schröder e trascina Atlanta alla vittoria su Dallas; Clippers ko contro Memphis : Atlanta Hawks-Dallas Mavericks 112-107 TABELLINO L'assenza di Dennis Schröder nella gara contro i Thunder (persa) aveva aperto le porte del quintetto a Marco Belinelli, pronto ad approfittare dell'...

NBA : Dirk Nowitzki - un giorno da Babbo Natale per i bimbi malati di Dallas : "La NBA è la prima lega al mondo anche per questo motivo " sottolinea Mark Cuban -, i nostri giocatori possono avere un impatto che in pochi riescono a cogliere a pieno. Dirk è incredibile, ma tutti ...

NBA 2017-2018 : Cleveland inarrestabile - sconfitti Atlanta e Marco Belinelli. Colpo Dallas : battuti gli Spurs : Sette le partite disputate nella notte NBA. Spicca la vittoria di Cleveland, la 15ma nelle ultime 16 partite giocate, che si avvicina ulteriormente alla vetta della Eastern Conference occupata dai Boston Celtics. A cadere al cospetto dei Cavaliers sono stati gli Atlanta Hawks, sconfitti 123-114. Migliore in campo, ovviamente, LeBron James, autore di 25 punti con 17 assist, eguagliando il suo massimo in carriera: impressionante il suo stato di ...

NBA - Indiana schianta Denver. Minnesota fatica ma vince con Dallas : Super Oladipo schianta i Nuggets al supplementare con 47 punti e lancia i Pacers verso i playoff. Holiday segna 34 punti nella vittoria dei Pelicans (che tirano 15/24 da tre) contro Philadelphia, ...

NBA - Clippers in caduta libera : contro Dallas arriva un'altra sconfitta : Dallas Mavericks-L.A. Clippers 108-82 IL TABELLINO Prendete la franchigia più perdente e sfortunata dello sport americano, toglietele l'unico giocatore in grado di renderla stabilmente una squadra da playoff e aggiungete al roster un quintetto molto incline agli infortuni. Miscelate bene e otterrete l'...

NBA : Parker torna in campo contro Dallas - resta un mistero il recupero di Leonard : In questo travagliato inizio in casa San Antonio Spurs, falcidiati dai tanti infortuni e dalle pesanti assenze, arriva finalmente una buona notizia: il recupero completo di Tony Parker che, come ...

NBA - Westbrook sfiora la tripla doppia ma non basta : OKC crolla a Dallas - guidata da un ottimo Nowitzki : Dallas Mavericks-Oklahoma City Thunder 97-81 TABELLINO Sembra essere già terminata l'onda lunga (che lunga non è stata) della grande vittoria dei Thunder contro i Golden State Warriors. Dopo aver ...

NBA - Gallinari piega Dallas. Atlanta sempre peggio - Belinelli non incide : I Clippers di Danilo Gallinari dominano i Mavericks, gli Hawks, invece, vanno ko anche a Philadelphia. Philadelphia-Atlanta 119-109 Gli Hawks vanno k.o. anche a Philadelphia e incassano così la loro ...